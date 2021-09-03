Часть набереженой в Сочи была разрушена второй раз за год из-за погодных условий Telegram-канал «ЧП Сочи»

В Сочи штормом смыло подпорную часть набережной в микрорайоне Лоо. Об этом сообщает telegram-канал «ЧП Сочи».

«В Лоо снова смыло часть набережной, уже второй раз за полтора месяца. Сильные штормовые волны уже который раз размывают берег и уносят стоящие на нем конструкции», — пишет telegram-канал «ЧП Сочи».

Ранее RT сообщало, что ливень в Сочи разрушал подпорную стену на пляже. Обязательство по восстановлению принял на себя арендатор пляжа.