Набережную Сочи смыло в море. Видео

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Часть набереженой в Сочи была разрушена второй раз за год из-за погодных условий

В Сочи штормом смыло подпорную часть набережной в микрорайоне Лоо. Об этом сообщает telegram-канал «ЧП Сочи».

«В Лоо снова смыло часть набережной, уже второй раз за полтора месяца. Сильные штормовые волны уже который раз размывают берег и уносят стоящие на нем конструкции», — пишет telegram-канал «ЧП Сочи».

Ранее RT сообщало, что ливень в Сочи разрушал подпорную стену на пляже. Обязательство по восстановлению принял на себя арендатор пляжа.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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