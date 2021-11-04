Эксперты предъявили жесткие требования к сотрудникам аэропортов

Аэропорты не знают, что делать в случае возникновения форс-мажоров Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Российские аэропорты не готовы к форс-мажорам, поэтому им нужно придумать план действий на такие случаи. Общественные организации потребителей и пассажиров готовят обращение к авиационным властям с инициативой создать регламент исполнения аэропортами и авиакомпаниями своих обязанностей.

«Мы предлагаем создать регламент, в котором регулятор как минимум обозначит, сколько трапов должно быть в аэропорту, какой запас готовой еды и напитков для пассажиров авиагавань должна иметь сама или может оперативно получить от своих партнеров, какие должны быть договоренности с отелями, чтобы в них могли разместить необходимое количество людей, какую информацию обязаны давать пассажирам в подобной ситуации», — рассказал эксперт «Известиям».

В настоящее время не существует документов, в которых был бы прописан план действий авиакомпаний и аэропортов в случае возникновения коллапса, заявил источник, близкий к Минтрансу. По словам члена Общественной палаты Российской Федерации (ОП РФ) и председателя Общероссийского объединения пассажиров Ильи Зотова, в настоящее время невозможно избежать случаев ограничения авиасообщений, однако сотрудники авиакомпаний и аэропортов должны действовать по четкому плану.

На днях 45 рейсов в московских аэропортах были задержаны или отменены из-за погодных условий. По этой причине в Москве и Подмосковье объявили «желтый» уровень метеоопасности. На аэродроме образовалась пробка, пассажиры сидели в самолетах до девяти часов без еды и воды, так как в аэропорту не готовы обеспечить провизией такое количество людей в воздушных судах.