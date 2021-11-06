Соцсети обрушились на избивших отца с маленьким сыном. «Оборонялись от 4-летнего мальчика»

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Пользователи соцсетей раскритиковали напавших на отца с маленьким ребенком Фото:

Задержанные за драку в Москве заявили, что не нападали на отца с четырехлетним ребенком, а защищались от них. Такую версию инцидента озвучил адвокат одного из участников потасовки Роман Масютенко.

По словам одного из нападавших, конфликт был спровоцирован противоположной стороной. «Он с братом и другими подозреваемыми конфликт не провоцировали. Они утверждают, что они защищались, а не нападали», — рассказал адвокат Масютенко.

В соцсетях раскритиковали самих нападавших, а также заявление адвоката. Некоторые пользователи придумывают саркастичные шутки по поводу потасовки, а кто-то требует справедливого разрешения ситуации.

Некоторые не верят адвокату
Пользователи назвали произошедшее цирком
Некоторых рассмешило заявление адвоката
Пользователи соцсетей требуют справедливого разбирательства
А кто-то саркастично осуждает нападавших

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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