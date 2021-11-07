«Уральские авиалинии» возмущены «дикими зарплатами» конкурентов

Пилоты авиакомпании Red Wings, управляющие самолетами Superjet, получают завышенную зарплату. Таким мнением поделился основной владелец и гендиректор «Уральских авиалиний» Сергей Скуратов.
«Устанавливать благодаря субсидиям дикую зарплату для пилотов Superjet — выше, чем на Airbus, — это плохо», — отметил Скуратов, пишет РБК. По словам владельца «Уральских авиалиний», в мировой гражданской авиации всегда было следующее правило: чем больше пассажировместимость самолета, тем больше получают его пилоты, а не наоборот.
По данным самой Red Wings, авиакомпания эксплуатирует семь самолетов Superjet вместимостью 100 пассажиров каждый. «Уральские авиалинии» насчитывают 51 самолет производства Airbus, которые перевозят минимум по 140 пассажиров.
Сами «Уральские авиалинии» мешают своей непунктуальностью как пассажирам, так и аэропорту Кольцово в Екатеринбурге. Частая задержка рейсов этой авиакомпании приводит к сбоям в работе аэропорта.
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