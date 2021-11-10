Названы регионы-лидеры РФ по росту цен на ЖКХ в 2022 году

Правительство РФ озвучило регионы с максимальным повышением тарифов на ЖКУ к 2022 году. Об этом сообщило издание «Российская газета».
«Сильнее всего повысятся платежи в Чечне — на 6,5%. На втором месте — Санкт-Петербург с подорожанием на 6,3%. Далее следуют Крым с Севастополем и Татарстан, где тарифы подрастут на 6,2%. В Москве, Дагестане и Якутии коммунальные платежи поднимутся на 6%», — пишет издание.
Отмечается, что в Свердловской области, в Марий Эл и на Чукотке ожидается минимальное подорожание коммунальных услуг. В этих регионах цены повысятся на 2,9%, 3,2% и 3,3% соответственно. Изменение тарифов планируется с середины года. В расчет предельных индексов берутся рост тарифов на отопление, горячее и холодное водоснабжение, газ, электроэнергию и вывоз мусора.
Ранее член ассоциации юристов России Юлия Рамзенкова рассказала о возможности списать долги по квартплате. Это можно сделать через три года с момента неоплаты коммунальных услуг.
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