Названы регионы-лидеры РФ по росту цен на ЖКХ в 2022 году

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт по теме ЖКХ. Москва, пенсионерка, жкх, электричество, электроэнергия, показания счетчика, счет за жкх, счетчик, коммуналка, счет за коммуналку, коммунальные платежи
В число лидеров входят Москва и Санкт-Петербург Фото:

Правительство РФ озвучило регионы с максимальным повышением тарифов на ЖКУ к 2022 году. Об этом сообщило издание «Российская газета».

«Сильнее всего повысятся платежи в Чечне — на 6,5%. На втором месте — Санкт-Петербург с подорожанием на 6,3%. Далее следуют Крым с Севастополем и Татарстан, где тарифы подрастут на 6,2%. В Москве, Дагестане и Якутии коммунальные платежи поднимутся на 6%», — пишет издание.

Отмечается, что в Свердловской области, в Марий Эл и на Чукотке ожидается минимальное подорожание коммунальных услуг. В этих регионах цены повысятся на 2,9%, 3,2% и 3,3% соответственно. Изменение тарифов планируется с середины года. В расчет предельных индексов берутся рост тарифов на отопление, горячее и холодное водоснабжение, газ, электроэнергию и вывоз мусора.

Ранее член ассоциации юристов России Юлия Рамзенкова рассказала о возможности списать долги по квартплате. Это можно сделать через три года с момента неоплаты коммунальных услуг.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...