Правительство РФ придумало, как лишить граждан выплат на детей

Правительство России хочет лишать граждан выплат на детей, если они выиграют в лотерею. Об этом говорится в проекте изменений в постановление правительства о ежемесячных выплатах на детей в возрасте от 3 до 7 лет. Документ размещен на официальном сайте правовых актов.
«При подсчете уровня нуждаемости семьи будут учитываться также доходы, полученные в результате выигрышей, выплачиваемых организаторами лотерей, тотализаторов и других, основанных на риске игр», — говорится в проекте. Выдержку из документа приводит «Российская газета».
Семья может потерять возможность получать пособия, если выигрыш в лотерею превысит размер прожиточного минимума. Одновременно с этим проектом предлагается не учитывать при комплексной оценке нуждаемости семьи имущество, находящееся под арестом.
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