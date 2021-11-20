Правительство РФ придумало, как лишить граждан выплат на детей

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Виды города. Курган, ребенок, семья, материнство, родители, осень
Россиян могут лишить выплат при выигрыше в лотерею Фото:

Правительство России хочет лишать граждан выплат на детей, если они выиграют в лотерею. Об этом говорится в проекте изменений в постановление правительства о ежемесячных выплатах на детей в возрасте от 3 до 7 лет. Документ размещен на официальном сайте правовых актов.

«При подсчете уровня нуждаемости семьи будут учитываться также доходы, полученные в результате выигрышей, выплачиваемых организаторами лотерей, тотализаторов и других, основанных на риске игр», — говорится в проекте. Выдержку из документа приводит «Российская газета».

Семья может потерять возможность получать пособия, если выигрыш в лотерею превысит размер прожиточного минимума. Одновременно с этим проектом предлагается не учитывать при комплексной оценке нуждаемости семьи имущество, находящееся под арестом.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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