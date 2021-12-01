МИД РФ: Запад создаст новую группировку, чтобы сдерживать Россию

На «Саммите за демократию», организованном США, сформируется новая прозападная коалиция, считает Мария Захарова Фото: Александр Мамаев © URA.RU

На «Саммите за демократию», который скоро пройдет в США, образуется новая прозападная коалиция, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. По ее словам, такие объединения формируются раз в три-четыре года. Захарова считает, что это связанно с западным мирозданием, которое не подразумевает того, что мир может быть един, а государства — обладать равными правами.

«Сама идея опасна не только из-за своей лицемерности, потому что не могут говорить и учить демократии, свободе и правам человека страны, которые не просто их не соблюдают, а вообще ни во что не ставят в своей повседневной жизни. Но проблема-то в другом. Нас волнует то, что это мероприятие служит разобщению мирового сообщества. Так как сколачивается очередная прозападная коалиция», — заявила Мария Захарова в эфире на youtube-канале «Соловьев Live».

Официальный представитель МИД РФ подчеркнула, что такие объединения формируются раз в три-четыре года под разными идеями. В пример она привела так называемую концепцию «Исключительности США», в рамках которой, по словам Захаровой, все остальные страны оценивались как «так себе» по сравнению с Америкой.

«Данная история — это просто обновление той же самой модели мироздания западного мира. Что никогда мир не может быть един, никогда государства не могут обладать равными правами и использовать международное право в качестве равной базы для взаимоотношений», — считает официальный представитель министерства иностранных дел РФ.

Ранее стало известно, что США не пригласили Россию на «Саммит за демократию», где мировое сообщество будет обсуждать проблемы развития демократических процессов. Всего в список вошли 110 государств, большинство из Европы и Америки. Из стран постсоветского пространства приглашения получили Украина, Молдавия и Латвия, передает телеканал 360. Главы китайской и российской дипмиссии в Вашингтоне решительно отвергли идею «Саммита за демократию». По их мнению, это вызовет идеологическую конфронтацию и раскол в мире, сообщает RT.