В соцсетях возмутились планами Дании на Курилы. «Сказочное предложение с непонятными целями»

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Географическая карта, Курильские острова. Москва, курильские острова, географическая карта, кунашир, итуруп, хоккайдо, южные курилы
Датская компания хочет арендовать остров на Курилах Фото:

У желании Дании арендовать остров на Курилах с целью производить водород с помощью ветра есть скрытые и непонятные цели. Такое мнение озвучили пользователи социальной сети «ВКонтакте». При этом россияне такому предложении Дании.

О планах датской компании Copenhagen Infrastructure Partners арендовать остров на Курилах заявил губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко. В Госдуме считают, что это принесет вред земле. А пользователи соцсетей попытались обсудить скрытые цели аренды.

В соцсетях не поняли намерений Дании
Некоторым за спиной датской компании померещилось НАТО
А другим — Япония, с которой у РФ много лет идут споры о Курильских островах
В соцсетях не видят смысла в идее
Некоторые начали задаваться справедливыми вопросами
Есть и те, кто не против прихода Дании на Курилы

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

У желании Дании арендовать остров на Курилах с целью производить водород с помощью ветра есть скрытые и непонятные цели. Такое мнение озвучили пользователи социальной сети «ВКонтакте». При этом россияне такому предложении Дании. О планах датской компании Copenhagen Infrastructure Partners арендовать остров на Курилах заявил губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко. В Госдуме считают, что это принесет вред земле. А пользователи соцсетей попытались обсудить скрытые цели аренды.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...