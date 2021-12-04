Датская компания хочет арендовать остров на Курилах Фото: Владимир Андреев © URA.RU

У желании Дании арендовать остров на Курилах с целью производить водород с помощью ветра есть скрытые и непонятные цели. Такое мнение озвучили пользователи социальной сети «ВКонтакте». При этом россияне такому предложении Дании.

О планах датской компании Copenhagen Infrastructure Partners арендовать остров на Курилах заявил губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко. В Госдуме считают, что это принесет вред земле. А пользователи соцсетей попытались обсудить скрытые цели аренды.

В соцсетях не поняли намерений Дании скриншот ВКонтакте

Некоторым за спиной датской компании померещилось НАТО скриншот ВКонтакте

А другим — Япония, с которой у РФ много лет идут споры о Курильских островах скриншот ВКонтакте

В соцсетях не видят смысла в идее скриншот ВКонтакте

Некоторые начали задаваться справедливыми вопросами скриншот ВКонтакте

Есть и те, кто не против прихода Дании на Курилы скриншот ВКонтакте