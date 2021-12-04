У желании Дании арендовать остров на Курилах с целью производить водород с помощью ветра есть скрытые и непонятные цели. Такое мнение озвучили пользователи социальной сети «ВКонтакте». При этом россияне такому предложении Дании.
О планах датской компании Copenhagen Infrastructure Partners арендовать остров на Курилах заявил губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко. В Госдуме считают, что это принесет вред земле. А пользователи соцсетей попытались обсудить скрытые цели аренды.
В соцсетях не поняли намерений Дании
скриншот ВКонтакте
Некоторым за спиной датской компании померещилось НАТО
скриншот ВКонтакте
А другим — Япония, с которой у РФ много лет идут споры о Курильских островах
скриншот ВКонтакте
В соцсетях не видят смысла в идее
скриншот ВКонтакте
Некоторые начали задаваться справедливыми вопросами
У желании Дании арендовать остров на Курилах с целью производить водород с помощью ветра есть скрытые и непонятные цели. Такое мнение озвучили пользователи социальной сети «ВКонтакте». При этом россияне такому предложении Дании. О планах датской компании Copenhagen Infrastructure Partners арендовать остров на Курилах заявил губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко. В Госдуме считают, что это принесет вред земле. А пользователи соцсетей попытались обсудить скрытые цели аренды.