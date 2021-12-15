Глава СВР рассказал о самом тяжелом наказании за предательство

15 декабря 2021 в 12:15 Размер текста - 17 +

Сергей Нарышкин отметил, что мания преследование — страшное наказание для предателей Фото: Владимир Андреев © URA.RU Российская разведка считает, что самая жесткая мера наказания за предательство России — муки совести и мания преследования. Об этом заявил глава Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин. «Думаю, самое страшное наказание для тех, кто изменил своему долгу, продал Родину, подставил, а иной раз обрек на заключение или смертную казнь товарищей, — вовсе не смерть. Пожалуй, намного тяжелее для них — продолжать жить, а вернее, доживать свои дни с неподъемным грузом на совести. Доказательство тому — широко распространенные среди перебежчиков фобии, прежде всего мания преследования», — цитирует главу СВР издание « Аргументы и факты». Нарышкин отметил, что в ходе разрастания геополитической напряженности в мире для России приоритетнее выполнение задач национальной безопасности, нежели преследование «вышедших в тираж перебежчиков». Ранее Нарышкин заявил, что Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США является партнером российской разведки в рамках борьбы с терроризмом. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Российская разведка считает, что самая жесткая мера наказания за предательство России — муки совести и мания преследования. Об этом заявил глава Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин. «Думаю, самое страшное наказание для тех, кто изменил своему долгу, продал Родину, подставил, а иной раз обрек на заключение или смертную казнь товарищей, — вовсе не смерть. Пожалуй, намного тяжелее для них — продолжать жить, а вернее, доживать свои дни с неподъемным грузом на совести. Доказательство тому — широко распространенные среди перебежчиков фобии, прежде всего мания преследования», — цитирует главу СВР издание «Аргументы и факты». Нарышкин отметил, что в ходе разрастания геополитической напряженности в мире для России приоритетнее выполнение задач национальной безопасности, нежели преследование «вышедших в тираж перебежчиков». Ранее Нарышкин заявил, что Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США является партнером российской разведки в рамках борьбы с терроризмом.