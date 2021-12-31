Жительница аварийного дома в Приморье, пенсионерка Татьяна Канаева, записала новогоднее обращение к чиновникам и пожелала им жить так же, как живет она. Температура в квартире пенсионерки -2 градуса.
«Я живу в городе Партизанске, в аварийном доме. Хочу поздравить с Новым годом мэра города, губернатора и всех остальных. Хочу пожелать им жить точно так же, как живу сегодня я. У меня температура на кухне -2 градуса. Хочу пожелать им душевного тепла», — передает слова пенсионерки издание «Подъем».
Пенсионерка живет в ветхом бараке без водоснабжения, канализации и центрального отопления. Правоохранители обязали администрацию города предоставить пенсионерке жилье до Нового года, однако этого не произошло.
Жительница аварийного дома в Приморье, пенсионерка Татьяна Канаева, записала новогоднее обращение к чиновникам и пожелала им жить так же, как живет она. Температура в квартире пенсионерки -2 градуса. «Я живу в городе Партизанске, в аварийном доме. Хочу поздравить с Новым годом мэра города, губернатора и всех остальных. Хочу пожелать им жить точно так же, как живу сегодня я. У меня температура на кухне -2 градуса. Хочу пожелать им душевного тепла», — передает слова пенсионерки издание «Подъем». Пенсионерка живет в ветхом бараке без водоснабжения, канализации и центрального отопления. Правоохранители обязали администрацию города предоставить пенсионерке жилье до Нового года, однако этого не произошло.