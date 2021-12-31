Замерзающая пенсионерка поздравила чиновников с Новым годом. «Желаю вам жить так же, как я»

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Клипарт. Магнитогорск, термометр, зима, квартира, холод
В квартире пенсионерки минусовая температура Фото:

Жительница аварийного дома в Приморье, пенсионерка Татьяна Канаева, записала новогоднее обращение к чиновникам и пожелала им жить так же, как живет она. Температура в квартире пенсионерки -2 градуса.

«Я живу в городе Партизанске, в аварийном доме. Хочу поздравить с Новым годом мэра города, губернатора и всех остальных. Хочу пожелать им жить точно так же, как живу сегодня я. У меня температура на кухне -2 градуса. Хочу пожелать им душевного тепла», — передает слова пенсионерки издание «Подъем».

Пенсионерка живет в ветхом бараке без водоснабжения, канализации и центрального отопления. Правоохранители обязали администрацию города предоставить пенсионерке жилье до Нового года, однако этого не произошло.

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Жительница аварийного дома в Приморье, пенсионерка Татьяна Канаева, записала новогоднее обращение к чиновникам и пожелала им жить так же, как живет она. Температура в квартире пенсионерки -2 градуса. «Я живу в городе Партизанске, в аварийном доме. Хочу поздравить с Новым годом мэра города, губернатора и всех остальных. Хочу пожелать им жить точно так же, как живу сегодня я. У меня температура на кухне -2 градуса. Хочу пожелать им душевного тепла», — передает слова пенсионерки издание «Подъем». Пенсионерка живет в ветхом бараке без водоснабжения, канализации и центрального отопления. Правоохранители обязали администрацию города предоставить пенсионерке жилье до Нового года, однако этого не произошло.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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