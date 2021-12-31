Замерзающая пенсионерка поздравила чиновников с Новым годом. «Желаю вам жить так же, как я»

31 декабря 2021 в 20:21 Размер текста - 17 +

В квартире пенсионерки минусовая температура Фото: Илья Московец © URA.RU Жительница аварийного дома в Приморье, пенсионерка Татьяна Канаева, записала новогоднее обращение к чиновникам и пожелала им жить так же, как живет она. Температура в квартире пенсионерки -2 градуса. «Я живу в городе Партизанске, в аварийном доме. Хочу поздравить с Новым годом мэра города, губернатора и всех остальных. Хочу пожелать им жить точно так же, как живу сегодня я. У меня температура на кухне -2 градуса. Хочу пожелать им душевного тепла», — передает слова пенсионерки издание «Подъем». Пенсионерка живет в ветхом бараке без водоснабжения, канализации и центрального отопления. Правоохранители обязали администрацию города предоставить пенсионерке жилье до Нового года, однако этого не произошло. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Жительница аварийного дома в Приморье, пенсионерка Татьяна Канаева, записала новогоднее обращение к чиновникам и пожелала им жить так же, как живет она. Температура в квартире пенсионерки -2 градуса. «Я живу в городе Партизанске, в аварийном доме. Хочу поздравить с Новым годом мэра города, губернатора и всех остальных. Хочу пожелать им жить точно так же, как живу сегодня я. У меня температура на кухне -2 градуса. Хочу пожелать им душевного тепла», — передает слова пенсионерки издание «Подъем». Пенсионерка живет в ветхом бараке без водоснабжения, канализации и центрального отопления. Правоохранители обязали администрацию города предоставить пенсионерке жилье до Нового года, однако этого не произошло.