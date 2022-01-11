Baza: сменился куратор будущих сотрудников ФСБ

Руководителем академии ФСБ станет заместитель Евгения Сысоева Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Федеральной службе безопасности (ФСБ) сменился начальник академии. С поста уходит генерал-полковник Евгений Сысоев, передает telegram-канал Baza.

«По информации „Базы“, начальник Академии ФСБ России генерал-полковник Евгений Сысоев уходит со своего пост. С 1 января он назначен главой Антитеррористического центра СНГ», — указано в telegram-канале Baza.

Сообщается, что его должность займет Николай Плотников, который был заместителем Сысоева. На сайте Антитеррористического центра СНГ Сысоев уже значится как глава. При этом он все еще числится в руководстве на сайте академии ФСБ. URA.RU направило запрос в академию ФСБ, на момент публикации ответ получить не удалось.