Baza: сменился куратор будущих сотрудников ФСБ

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Обучение действиям УИК при возникновении нештатных ситуаций в дни голосования. Челябинск, фсб, шеврон, федеральная служба безопасности
Руководителем академии ФСБ станет заместитель Евгения Сысоева Фото:

В Федеральной службе безопасности (ФСБ) сменился начальник академии. С поста уходит генерал-полковник Евгений Сысоев, передает telegram-канал Baza.

«По информации „Базы“, начальник Академии ФСБ России генерал-полковник Евгений Сысоев уходит со своего пост. С 1 января он назначен главой Антитеррористического центра СНГ», — указано в telegram-канале Baza.

Сообщается, что его должность займет Николай Плотников, который был заместителем Сысоева. На сайте Антитеррористического центра СНГ Сысоев уже значится как глава. При этом он все еще числится в руководстве на сайте академии ФСБ. URA.RU направило запрос в академию ФСБ, на момент публикации ответ получить не удалось.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

В Федеральной службе безопасности (ФСБ) сменился начальник академии. С поста уходит генерал-полковник Евгений Сысоев, передает telegram-канал Baza. «По информации „Базы“, начальник Академии ФСБ России генерал-полковник Евгений Сысоев уходит со своего пост. С 1 января он назначен главой Антитеррористического центра СНГ», — указано в telegram-канале Baza. Сообщается, что его должность займет Николай Плотников, который был заместителем Сысоева. На сайте Антитеррористического центра СНГ Сысоев уже значится как глава. При этом он все еще числится в руководстве на сайте академии ФСБ. URA.RU направило запрос в академию ФСБ, на момент публикации ответ получить не удалось.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...