Президент Франции Эммануэль Макрон и его супруга Брижит Макрон прибыли с официальным визитом в Великобританию. При выходе из самолета в лондонском аэропорту Брижит Макрон отказалась взять мужа за руку и самостоятельно спустилась по трапу, несмотря на протянутую ладонь президента. Инцидент произошел на глазах у встречающих, среди которых был и принц Гарри.
«Брижит Макрон отказалась брать Эммануэля Макрона за руку и сама спустилась с трапа самолета», — пишет РЕН ТВ. Визит Эммануэля и Брижит Макрон в Великобританию стал первым за 17 лет — последний раз французский лидер приезжал сюда с супругой в 2008 году.
В мае Брижит Макрон ударила своего мужа, президента Франции Эммануэля Макрона по лицу. На видео был запечатлен момент, когда дверь президентского самолета открывается, и в проеме появляется силуэт Эммануэля Макрона, находящегося еще внутри воздушного судна. В этот момент в кадре появляются обе руки его супруги — несмотря на то, что сама Брижит полностью не видна, она быстро поднимает ладони к лицу президента, что может быть воспринято как легкий удар.
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