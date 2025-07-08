Лучший лыжник России высказался о смене спортивного гражданства за миллиард долларов

Российский лыжник Савелий Коростелев признался, что не отказался бы от перехода в другую сборную за миллиард долларов. Но стал бы тогда пропагандировать Россию за рубежом.
Спортсмен отметил, что к нему никогда не обращались представители других национальных команд с предложением о смене гражданства. Однако, отвечая на гипотетический вопрос изданию «Спорт24» о «криштиануроналдовской» сумме, спортсмен с юмором заявил: «Если тебе заплатят миллиард долларов за переход, какой дурак не согласится». При этом лыжник подчеркнул, что в душе всегда останется русским.
Коростелев также добавил, что не собирается менять спортивное гражданство и не планирует этого делать в ближайшем будущем. По его словам, если бы у него было желание перейти в другую сборную, он бы уже занялся этим вопросом. Смена спортивного гражданства для российских спортсменов остается актуальным на фоне международных санкций и ограничений на участие в крупных соревнованиях. Ранее аналогичные высказывания делали и другие известные российские спортсмены, обсуждая, какие условия могли бы побудить их к такому шагу.
Прошедший сезон подтвердил репутацию Савелия Коростелева в качестве одного из ведущих российских лыжников. В возрасте 21 года спортсмен завоевал Кубок России, стал обладателем Малого хрустального глобуса в дистанционных дисциплинах и выиграл две золотые медали на чемпионате страны.
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