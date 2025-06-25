Радио «Судного дня» выпустило в эфир серию сообщений на фоне саммита НАТО

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Радиостанция передала 14 сообщений
Радиостанция передала 14 сообщений Фото:

Радиостанция УВБ-76, также именуемая «Станцией Судного дня», передала в эфир 14 сообщений во время саммита НАТО в Гааге. Об этом сообщил telegram-канал «УВБ-76 логи».

«НЖТИ 63373 сласть 4138 7098», — передал telegram-канал сообщение, которое прозвучало в эфире в 9:09 по московскому времени в эфире. Кроме того, поступило дополнительно 13 сообщений. Последнее из них содержало следующий текст: «НЖТИ 98192 рань 7210 2406».

Сегодня, 25 июня, в Гааге проходит саммит Североатлантического альянса. Заседание НАТО, посвященное обсуждению ситуации на Украине, было отменено в связи с досрочным отъездом  президента США Дональда Трампа с саммита G7. Глава киевского режима Владимир Зеленский сможет принять участие только в торжественном приветственном ужине.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Радиостанция УВБ-76, также именуемая «Станцией Судного дня», передала в эфир 14 сообщений во время саммита НАТО в Гааге. Об этом сообщил telegram-канал «УВБ-76 логи». «НЖТИ 63373 сласть 4138 7098», — передал telegram-канал сообщение, которое прозвучало в эфире в 9:09 по московскому времени в эфире. Кроме того, поступило дополнительно 13 сообщений. Последнее из них содержало следующий текст: «НЖТИ 98192 рань 7210 2406». Сегодня, 25 июня, в Гааге проходит саммит Североатлантического альянса. Заседание НАТО, посвященное обсуждению ситуации на Украине, было отменено в связи с досрочным отъездом  президента США Дональда Трампа с саммита G7. Глава киевского режима Владимир Зеленский сможет принять участие только в торжественном приветственном ужине.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...