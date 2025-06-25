Радиостанция УВБ-76, также именуемая «Станцией Судного дня», передала в эфир 14 сообщений во время саммита НАТО в Гааге. Об этом сообщил telegram-канал «УВБ-76 логи».
«НЖТИ 63373 сласть 4138 7098», — передал telegram-канал сообщение, которое прозвучало в эфире в 9:09 по московскому времени в эфире. Кроме того, поступило дополнительно 13 сообщений. Последнее из них содержало следующий текст: «НЖТИ 98192 рань 7210 2406».
Сегодня, 25 июня, в Гааге проходит саммит Североатлантического альянса. Заседание НАТО, посвященное обсуждению ситуации на Украине, было отменено в связи с досрочным отъездом президента США Дональда Трампа с саммита G7. Глава киевского режима Владимир Зеленский сможет принять участие только в торжественном приветственном ужине.
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