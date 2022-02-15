Мошенники придумали новый обман на фоне газового кризиса в Европе

Мошенники придумали новый способ обмана россиян на фоне энергетического кризиса в Европе. Злоумышленники убеждают россиян «вкладываться в российский газ».
В Google Play Store начали массово появляться приложения, использующие в названии «Газпром» и инвестиции, сообщают «Известия». Открыв программу, пользователю демонстрируют видео о том, что якобы в 2019 году Госдума РФ приняла закон о возможности вкладывать деньги в «Газпром», а цены на газ в Европе стремительно растут. После просмотра ролика предлагается заполнить форму обратной связи, после чего позвонит консультант, который предложит вложиться в один из проектов компании.
В «Газпроме» заявили, что не имеют никакого отношения к таким «платформам». В компании добавили, что активно занимаются противодействием мошенничеству.
Мошенники придумали новый способ обмана россиян на фоне энергетического кризиса в Европе. Злоумышленники убеждают россиян «вкладываться в российский газ». В Google Play Store начали массово появляться приложения, использующие в названии «Газпром» и инвестиции, сообщают «Известия». Открыв программу, пользователю демонстрируют видео о том, что якобы в 2019 году Госдума РФ приняла закон о возможности вкладывать деньги в «Газпром», а цены на газ в Европе стремительно растут. После просмотра ролика предлагается заполнить форму обратной связи, после чего позвонит консультант, который предложит вложиться в один из проектов компании. В «Газпроме» заявили, что не имеют никакого отношения к таким «платформам». В компании добавили, что активно занимаются противодействием мошенничеству. Ранее URA.RU сообщало, что интернет-мошенники от лица «Газпрома» обманом пытались заставить жителей ЯНАО вложиться в их «специальную программу». Роскомнадзор раскрыл способы обмана россиян в интернете.