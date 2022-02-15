15 февраля 2022

Мошенники придумали новый обман на фоне газового кризиса в Европе

© Служба новостей «URA.RU»
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Выставка «Россия, устремлённая в будущее» в Манеже. Москва, газпром, газпромнефть, роснефть
Мошенники пытаются обмануть россиян от лица «Газпрома» Фото:
новость из сюжета
Газовый кризис в Европе

Мошенники придумали новый способ обмана россиян на фоне энергетического кризиса в Европе. Злоумышленники убеждают россиян «вкладываться в российский газ».

В Google Play Store начали массово появляться приложения, использующие в названии «Газпром» и инвестиции, сообщают «Известия». Открыв программу, пользователю демонстрируют видео о том, что якобы в 2019 году Госдума РФ приняла закон о возможности вкладывать деньги в «Газпром», а цены на газ в Европе стремительно растут. После просмотра ролика предлагается заполнить форму обратной связи, после чего позвонит консультант, который предложит вложиться в один из проектов компании.

В «Газпроме» заявили, что не имеют никакого отношения к таким «платформам». В компании добавили, что активно занимаются противодействием мошенничеству.

Ранее URA.RU сообщало, что интернет-мошенники от лица «Газпрома» обманом пытались заставить жителей ЯНАО вложиться в их «специальную программу». Роскомнадзор раскрыл способы обмана россиян в интернете.

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Мошенники придумали новый способ обмана россиян на фоне энергетического кризиса в Европе. Злоумышленники убеждают россиян «вкладываться в российский газ». В Google Play Store начали массово появляться приложения, использующие в названии «Газпром» и инвестиции, сообщают «Известия». Открыв программу, пользователю демонстрируют видео о том, что якобы в 2019 году Госдума РФ приняла закон о возможности вкладывать деньги в «Газпром», а цены на газ в Европе стремительно растут. После просмотра ролика предлагается заполнить форму обратной связи, после чего позвонит консультант, который предложит вложиться в один из проектов компании. В «Газпроме» заявили, что не имеют никакого отношения к таким «платформам». В компании добавили, что активно занимаются противодействием мошенничеству. Ранее URA.RU сообщало, что интернет-мошенники от лица «Газпрома» обманом пытались заставить жителей ЯНАО вложиться в их «специальную программу». Роскомнадзор раскрыл способы обмана россиян в интернете.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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