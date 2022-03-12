Зеленский обсудил с Израилем пути решения конфликта на Украине

13 марта 2022 в 03:33 Размер текста - 17 +

Разговор Зеленского и премьер-министра Израиля длился больше часа Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Президент Украины Владимир Зеленский провел переговоры с премьер-министром Израиля Нафтали Беннет по поводу решения конфликта на Украине и помощи в этом со стороны Израиля. Об этом сообщили в канцелярии главы израильского кабмина. «Сегодня вечером состоялся телефонный разговор премьер-министра Нафтали Беннета и президента Украины Владимира Зеленского. Разговор длился более часа. Лидеры обсудили способы прекращения боевых действий на Украине и усилия, которые прилагает для этого Израиль», — говорится в сообщении, опубликованном на youtube-канале правительства Израиля. Ранее сообщалось, что Зеленский предложил премьер-министру Израиля стать посредником в российско-украинских переговорах. По словам главы Украины, он предложил Беннету провести переговоры России и Украины в Иерусалиме. Также Зеленский отметил, что переговорщики начали обсуждать реальные вопросы, а не «бросать ультиматумы». Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Президент Украины Владимир Зеленский провел переговоры с премьер-министром Израиля Нафтали Беннет по поводу решения конфликта на Украине и помощи в этом со стороны Израиля. Об этом сообщили в канцелярии главы израильского кабмина. «Сегодня вечером состоялся телефонный разговор премьер-министра Нафтали Беннета и президента Украины Владимира Зеленского. Разговор длился более часа. Лидеры обсудили способы прекращения боевых действий на Украине и усилия, которые прилагает для этого Израиль», — говорится в сообщении, опубликованном на youtube-канале правительства Израиля. Ранее сообщалось, что Зеленский предложил премьер-министру Израиля стать посредником в российско-украинских переговорах. По словам главы Украины, он предложил Беннету провести переговоры России и Украины в Иерусалиме. Также Зеленский отметил, что переговорщики начали обсуждать реальные вопросы, а не «бросать ультиматумы».