12 марта 2022

Зеленский обсудил с Израилем пути решения конфликта на Украине

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Официальный сайт президента Украины. Москва, флаг украины, зеленский владимир
Разговор Зеленского и премьер-министра Израиля длился больше часа Фото:
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Президент Украины Владимир Зеленский провел переговоры с премьер-министром Израиля Нафтали Беннет по поводу решения конфликта на Украине и помощи в этом со стороны Израиля. Об этом сообщили в канцелярии главы израильского кабмина.

«Сегодня вечером состоялся телефонный разговор премьер-министра Нафтали Беннета и президента Украины Владимира Зеленского. Разговор длился более часа. Лидеры обсудили способы прекращения боевых действий на Украине и усилия, которые прилагает для этого Израиль», — говорится в сообщении, опубликованном на youtube-канале правительства Израиля.

Ранее сообщалось, что Зеленский предложил премьер-министру Израиля стать посредником в российско-украинских переговорах. По словам главы Украины, он предложил Беннету провести переговоры России и Украины в Иерусалиме. Также Зеленский отметил, что переговорщики начали обсуждать реальные вопросы, а не «бросать ультиматумы».

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Президент Украины Владимир Зеленский провел переговоры с премьер-министром Израиля Нафтали Беннет по поводу решения конфликта на Украине и помощи в этом со стороны Израиля. Об этом сообщили в канцелярии главы израильского кабмина. «Сегодня вечером состоялся телефонный разговор премьер-министра Нафтали Беннета и президента Украины Владимира Зеленского. Разговор длился более часа. Лидеры обсудили способы прекращения боевых действий на Украине и усилия, которые прилагает для этого Израиль», — говорится в сообщении, опубликованном на youtube-канале правительства Израиля. Ранее сообщалось, что Зеленский предложил премьер-министру Израиля стать посредником в российско-украинских переговорах. По словам главы Украины, он предложил Беннету провести переговоры России и Украины в Иерусалиме. Также Зеленский отметил, что переговорщики начали обсуждать реальные вопросы, а не «бросать ультиматумы».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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