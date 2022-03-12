12 марта 2022

В Крыму допустили переход ряда областей Украины в состав России

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Здания. Москва, россия, рф, флаг россии
Украинская община Крыма призвала Киев выполнить все условия России Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Глава украинской общины Крыма Анастасия Гридчина заявила, что в ближайшее время некоторые области Украины могут захотеть вступить в состав России. По ее словам, Киеву следует пересмотреть систему государственности.

«Будущее государственное устройство Украины — федерация или конфедерация. Возможно, даже отдельные области Украины решат пойти по пути советских социалистических республик и создать собственные независимые государства, но и исключать желания некоторых областей вступить в состав России тоже нельзя», — передает РИА «Новости» слова Гридчина.

Утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале спецоперации на Украине. Зеленский позднее предложил властям РФ начать переговоры. В Кремле предложили провести их в Минске. После пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков объявил, что Киев отказался от переговоров. Ночью 26 февраля пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоров заявил, что глава республики все-таки согласен обсуждать прекращение огня и мир, пишет RT.

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Глава украинской общины Крыма Анастасия Гридчина заявила, что в ближайшее время некоторые области Украины могут захотеть вступить в состав России. По ее словам, Киеву следует пересмотреть систему государственности. «Будущее государственное устройство Украины — федерация или конфедерация. Возможно, даже отдельные области Украины решат пойти по пути советских социалистических республик и создать собственные независимые государства, но и исключать желания некоторых областей вступить в состав России тоже нельзя», — передает РИА «Новости» слова Гридчина. Утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале спецоперации на Украине. Зеленский позднее предложил властям РФ начать переговоры. В Кремле предложили провести их в Минске. После пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков объявил, что Киев отказался от переговоров. Ночью 26 февраля пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоров заявил, что глава республики все-таки согласен обсуждать прекращение огня и мир, пишет RT.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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