В Крыму допустили переход ряда областей Украины в состав России 13 марта 2022 в 11:07 Размер текста - 17 + Украинская община Крыма призвала Киев выполнить все условия России Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Глава украинской общины Крыма Анастасия Гридчина заявила, что в ближайшее время некоторые области Украины могут захотеть вступить в состав России. По ее словам, Киеву следует пересмотреть систему государственности. «Будущее государственное устройство Украины — федерация или конфедерация. Возможно, даже отдельные области Украины решат пойти по пути советских социалистических республик и создать собственные независимые государства, но и исключать желания некоторых областей вступить в состав России тоже нельзя», — передает РИА «Новости» слова Гридчина. Утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале спецоперации на Украине. Зеленский позднее предложил властям РФ начать переговоры. В Кремле предложили провести их в Минске. После пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков объявил, что Киев отказался от переговоров. Ночью 26 февраля пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоров заявил, что глава республики все-таки согласен обсуждать прекращение огня и мир, пишет RT. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке. Глава украинской общины Крыма Анастасия Гридчина заявила, что в ближайшее время некоторые области Украины могут захотеть вступить в состав России. По ее словам, Киеву следует пересмотреть систему государственности. «Будущее государственное устройство Украины — федерация или конфедерация. Возможно, даже отдельные области Украины решат пойти по пути советских социалистических республик и создать собственные независимые государства, но и исключать желания некоторых областей вступить в состав России тоже нельзя», — передает РИА «Новости» слова Гридчина. Утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале спецоперации на Украине. Зеленский позднее предложил властям РФ начать переговоры. В Кремле предложили провести их в Минске. После пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков объявил, что Киев отказался от переговоров. Ночью 26 февраля пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоров заявил, что глава республики все-таки согласен обсуждать прекращение огня и мир, пишет RT. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям