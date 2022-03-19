19 марта 2022

«Космический фонд» в США отрекся от имени Гагарина из-за Украины

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Юрий Гагарин , почетный гражданин Тюмени. Тюмень
«Космический фонд» отказался использовать имя Юрия Гагарина в знак протеста против спецоперации РФ Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Благотворительная организация «Космический фонд» из США переименовала свое мероприятие, называвшееся в честь первого космонавта планеты Юрия Гагарина из-за российской спецоперации на Украине. Об этом сообщается на сайте организации.

«В свете текущих мировых событий „Ночь Юрия“ Космического фонда 2022 года переименовывается в „Празднование космоса: узнайте, что дальше“», — говорится в заявлении организации, передает РИА «Новости». Отмечается, что решение «Космического фонда» было принято в знак протеста против военной спецоперации РФ на Украине.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале военной спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины. Также из-за спецоперации на Украине Международная федерация Дзюдо приостановила полномочия Путина в организации. По той же причине российский глава был лишен черного пояса по тхэквондо.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Благотворительная организация «Космический фонд» из США переименовала свое мероприятие, называвшееся в честь первого космонавта планеты Юрия Гагарина из-за российской спецоперации на Украине. Об этом сообщается на сайте организации. «В свете текущих мировых событий „Ночь Юрия“ Космического фонда 2022 года переименовывается в „Празднование космоса: узнайте, что дальше“», — говорится в заявлении организации, передает РИА «Новости». Отмечается, что решение «Космического фонда» было принято в знак протеста против военной спецоперации РФ на Украине. 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале военной спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины. Также из-за спецоперации на Украине Международная федерация Дзюдо приостановила полномочия Путина в организации. По той же причине российский глава был лишен черного пояса по тхэквондо.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...