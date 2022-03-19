«Космический фонд» в США отрекся от имени Гагарина из-за Украины

20 марта 2022 в 00:46 Размер текста - 17 +

Благотворительная организация «Космический фонд» из США переименовала свое мероприятие, называвшееся в честь первого космонавта планеты Юрия Гагарина из-за российской спецоперации на Украине. Об этом сообщается на сайте организации. «В свете текущих мировых событий „Ночь Юрия“ Космического фонда 2022 года переименовывается в „Празднование космоса: узнайте, что дальше“», — говорится в заявлении организации, передает РИА «Новости». Отмечается, что решение «Космического фонда» было принято в знак протеста против военной спецоперации РФ на Украине. 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале военной спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины. Также из-за спецоперации на Украине Международная федерация Дзюдо приостановила полномочия Путина в организации. По той же причине российский глава был лишен черного пояса по тхэквондо.