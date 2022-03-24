24 марта 2022

РФ откроет гумкоридор для выхода зарубежных судов из Украины

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Крым март 2017, Симферополь, Севастополь, Бахчисарай, Керчь, севастополь, флот, корабль, крейсер, ВМФ
67 иностранных судов из 15 стран не могут покинуть Украину, сообщил Мизинцев Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Россия откроет гуманитарный коридор для выхода зарубежных судов из портов Украины в открытое море. Это планируется сделать с пятницы, заявил начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев.

«Объявляем, что для выхода иностранных судов из украинских портов в открытое море Российская Федерация создает гуманитарный коридор, который представляет собой безопасную полосу движения судов от района сбора, расположенного в 20 милях юго-восточнее порта Ильичевск», — говорится в сообщении от имени Мизинцева, опубликованном на сайте Минобороны РФ. Сообщается, что в гаванях Украины заблокированы 67 иностранных судов из 15 стран, они не могут выйти в открытое море из-за мин, размещенных украинскими войсками.

Утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале спецоперации по демилитаризации и денацификации на Украине. По словам спикера Госдумы Вячеслава Володина, благодаря этому Россия избежала нападения НАТО «на следующий день».

Ранее США и Североатлантический альянс отказались подписывать с Москвой двусторонние соглашения по безопасности. Они, в частности, предусматривать отказ от включения Украины в НАТО. Глава МИД Сергей Лавров отметил, что идея Третьей мировой войны «постоянно крутится в головах западных политиков», пишет RT. Путин подчеркнул, что российские военные сражаются на Украине за то, чтобы Москве не угрожала «анти-Россия», создаваемая Западом, передает MK.RU.

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Россия откроет гуманитарный коридор для выхода зарубежных судов из портов Украины в открытое море. Это планируется сделать с пятницы, заявил начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев. «Объявляем, что для выхода иностранных судов из украинских портов в открытое море Российская Федерация создает гуманитарный коридор, который представляет собой безопасную полосу движения судов от района сбора, расположенного в 20 милях юго-восточнее порта Ильичевск», — говорится в сообщении от имени Мизинцева, опубликованном на сайте Минобороны РФ. Сообщается, что в гаванях Украины заблокированы 67 иностранных судов из 15 стран, они не могут выйти в открытое море из-за мин, размещенных украинскими войсками. Утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале спецоперации по демилитаризации и денацификации на Украине. По словам спикера Госдумы Вячеслава Володина, благодаря этому Россия избежала нападения НАТО «на следующий день». Ранее США и Североатлантический альянс отказались подписывать с Москвой двусторонние соглашения по безопасности. Они, в частности, предусматривать отказ от включения Украины в НАТО. Глава МИД Сергей Лавров отметил, что идея Третьей мировой войны «постоянно крутится в головах западных политиков», пишет RT. Путин подчеркнул, что российские военные сражаются на Украине за то, чтобы Москве не угрожала «анти-Россия», создаваемая Западом, передает MK.RU.
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