РФ откроет гумкоридор для выхода зарубежных судов из Украины

25 марта 2022 в 02:01 Размер текста - 17 +

67 иностранных судов из 15 стран не могут покинуть Украину, сообщил Мизинцев Фото: Константин Михальчевский © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Россия откроет гуманитарный коридор для выхода зарубежных судов из портов Украины в открытое море. Это планируется сделать с пятницы, заявил начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев. «Объявляем, что для выхода иностранных судов из украинских портов в открытое море Российская Федерация создает гуманитарный коридор, который представляет собой безопасную полосу движения судов от района сбора, расположенного в 20 милях юго-восточнее порта Ильичевск», — говорится в сообщении от имени Мизинцева, опубликованном на сайте Минобороны РФ. Сообщается, что в гаванях Украины заблокированы 67 иностранных судов из 15 стран, они не могут выйти в открытое море из-за мин, размещенных украинскими войсками. Утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале спецоперации по демилитаризации и денацификации на Украине. По словам спикера Госдумы Вячеслава Володина, благодаря этому Россия избежала нападения НАТО «на следующий день». Ранее США и Североатлантический альянс отказались подписывать с Москвой двусторонние соглашения по безопасности. Они, в частности, предусматривать отказ от включения Украины в НАТО. Глава МИД Сергей Лавров отметил, что идея Третьей мировой войны «постоянно крутится в головах западных политиков», пишет RT. Путин подчеркнул, что российские военные сражаются на Украине за то, чтобы Москве не угрожала «анти-Россия», создаваемая Западом, передает MK.RU . Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Россия откроет гуманитарный коридор для выхода зарубежных судов из портов Украины в открытое море. Это планируется сделать с пятницы, заявил начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев. «Объявляем, что для выхода иностранных судов из украинских портов в открытое море Российская Федерация создает гуманитарный коридор, который представляет собой безопасную полосу движения судов от района сбора, расположенного в 20 милях юго-восточнее порта Ильичевск», — говорится в сообщении от имени Мизинцева, опубликованном на сайте Минобороны РФ. Сообщается, что в гаванях Украины заблокированы 67 иностранных судов из 15 стран, они не могут выйти в открытое море из-за мин, размещенных украинскими войсками. Утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале спецоперации по демилитаризации и денацификации на Украине. По словам спикера Госдумы Вячеслава Володина, благодаря этому Россия избежала нападения НАТО «на следующий день». Ранее США и Североатлантический альянс отказались подписывать с Москвой двусторонние соглашения по безопасности. Они, в частности, предусматривать отказ от включения Украины в НАТО. Глава МИД Сергей Лавров отметил, что идея Третьей мировой войны «постоянно крутится в головах западных политиков», пишет RT. Путин подчеркнул, что российские военные сражаются на Украине за то, чтобы Москве не угрожала «анти-Россия», создаваемая Западом, передает MK.RU.