Запад готов поделить Украину, утверждает Илья Кива Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Запад готов разделить Украину, уже подготовлена карта с разделом ее территорий. Об этом заявил экс-депутат Верховной Рады Илья Кива. В подтверждение он выложил в Telegram скрин карты , показанной в эфире польского телеканала TVP1.

«Карта, продемонстрированная на польском телеканале. Все, о чем мы ранее уже говорили, и к чему готов Запад», — написал Кива в своем telegram-канале.

На карте, которую представил Кива, Львовская, Ивано-Франковская, Волынская, Ровненская и Тернопольская области Украины отходят к Польше. Принадлежащей к Румынии обозначены Черновицкая область. Венгрии отходит Закарпатье, а России — Одесская, Николаевская, Херсонская, Запорожская, Днепропетровская, Харьковская области и республики Донбасса. В составе самой Украины, по версии создателей карты, остаются центральные и северные регионы страны.

Ранее Кивая сделал громкое заявление, что Украина доживает последние дни. По его словам, за последний месяц многие «патриотичные» чиновники выехали из страны и вывезли за рубеж 2,6 миллиарда евро наличными.

О том, что некоторые страны Запада готовы «обосноваться» на территории Украины, ранее заявил глава МИД России Сергей Лавров. Так он объяснил требование Польши отправить в страну миротворцев НАТО. По мнению Лаврова, это привело бы к неизбежному столкновению России и НАТО. «Польские представители известны своими «нестандартными ходами», которые направлены на то, чтобы спровоцировать «большую беду», — заявил Лавров.

Утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале спецоперации по демилитаризации и денацификации на Украине. По словам спикера Госдумы Вячеслава Володина, благодаря этому Россия избежала нападения НАТО «на следующий день». Ранее США и Североатлантический альянс отказались подписывать с Москвой двусторонние соглашения по безопасности, которые, в частности, предусматривали отказ от включения Украины в НАТО.

«Новая» карта Украины была показана по польскому ТВ Фото: Илья Кива, Telegram

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