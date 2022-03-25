Запад готов разделить Украину, уже подготовлена карта с разделом ее территорий. Об этом заявил экс-депутат Верховной Рады Илья Кива. В подтверждение он выложил в Telegram скрин карты, показанной в эфире польского телеканала TVP1.
«Карта, продемонстрированная на польском телеканале. Все, о чем мы ранее уже говорили, и к чему готов Запад», — написал Кива в своем telegram-канале.
На карте, которую представил Кива, Львовская, Ивано-Франковская, Волынская, Ровненская и Тернопольская области Украины отходят к Польше. Принадлежащей к Румынии обозначены Черновицкая область. Венгрии отходит Закарпатье, а России — Одесская, Николаевская, Херсонская, Запорожская, Днепропетровская, Харьковская области и республики Донбасса. В составе самой Украины, по версии создателей карты, остаются центральные и северные регионы страны.
Ранее Кивая сделал громкое заявление, что Украина доживает последние дни. По его словам, за последний месяц многие «патриотичные» чиновники выехали из страны и вывезли за рубеж 2,6 миллиарда евро наличными.
О том, что некоторые страны Запада готовы «обосноваться» на территории Украины, ранее заявил глава МИД России Сергей Лавров. Так он объяснил требование Польши отправить в страну миротворцев НАТО. По мнению Лаврова, это привело бы к неизбежному столкновению России и НАТО. «Польские представители известны своими «нестандартными ходами», которые направлены на то, чтобы спровоцировать «большую беду», — заявил Лавров.
Утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале спецоперации по демилитаризации и денацификации на Украине. По словам спикера Госдумы Вячеслава Володина, благодаря этому Россия избежала нападения НАТО «на следующий день». Ранее США и Североатлантический альянс отказались подписывать с Москвой двусторонние соглашения по безопасности, которые, в частности, предусматривали отказ от включения Украины в НАТО.
«Новая» карта Украины была показана по польскому ТВ
Запад готов разделить Украину, уже подготовлена карта с разделом ее территорий. Об этом заявил экс-депутат Верховной Рады Илья Кива. В подтверждение он выложил в Telegram скрин карты, показанной в эфире польского телеканала TVP1. «Карта, продемонстрированная на польском телеканале. Все, о чем мы ранее уже говорили, и к чему готов Запад», — написал Кива в своем telegram-канале. На карте, которую представил Кива, Львовская, Ивано-Франковская, Волынская, Ровненская и Тернопольская области Украины отходят к Польше. Принадлежащей к Румынии обозначены Черновицкая область. Венгрии отходит Закарпатье, а России — Одесская, Николаевская, Херсонская, Запорожская, Днепропетровская, Харьковская области и республики Донбасса. В составе самой Украины, по версии создателей карты, остаются центральные и северные регионы страны. Ранее Кивая сделал громкое заявление, что Украина доживает последние дни. По его словам, за последний месяц многие «патриотичные» чиновники выехали из страны и вывезли за рубеж 2,6 миллиарда евро наличными. О том, что некоторые страны Запада готовы «обосноваться» на территории Украины, ранее заявил глава МИД России Сергей Лавров. Так он объяснил требование Польши отправить в страну миротворцев НАТО. По мнению Лаврова, это привело бы к неизбежному столкновению России и НАТО. «Польские представители известны своими «нестандартными ходами», которые направлены на то, чтобы спровоцировать «большую беду», — заявил Лавров. Утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале спецоперации по демилитаризации и денацификации на Украине. По словам спикера Госдумы Вячеслава Володина, благодаря этому Россия избежала нападения НАТО «на следующий день». Ранее США и Североатлантический альянс отказались подписывать с Москвой двусторонние соглашения по безопасности, которые, в частности, предусматривали отказ от включения Украины в НАТО.