Экс-депутат Рады: Украина доживает последние дни

«Патриотичные» чиновники покидают Украину, заявил Илья Кива Фото: Официальный сайт президента Украины

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Украина доживает свои последние дни, считает бывший депутат Верховной Рады Илья Кива. По его словам, за последний месяц многие «патриотичные» чиновники выехали из страны и вывезли за рубеж 2,6 миллиарда евро наличными. При этом остальных украинцев, считает Кива, они подталкивают на верную смерть.

«Нынешняя Украина, пропитанная нацизмом, коррупцией и маразмом, доживает свои последние дни. За последней месяц 2,6 млрд евро наличными было незаконно вывезено „патриотическими“ украинскими чиновниками, которые на фото в фейсбуке готовы умирать за Украину. Деньги вывозят в Польшу и Венгрию без декларирования, а значит контрабандой через украинскую границу», — написал Илья Кива в своем telegram-канале.

Экс-депутат также привел в пример украинского боксера Александра Усика, который ранее вступил в территориальную оборону Киева. Кива заявил, что спортсмен сделал «несколько героических фото», после чего покинул страну. «Уехал из Украины зарабатывать дальше деньги, а мальчишки, для которых он был кумиром и примером для подражания, пошли на верную смерть», — написал экс-депутат.

Кива также рассказал про ближайшую соратницу бывшего президента Украины Петра Порошенко Ирину Геращенко. По его словам, она купила якутские бриллианты в 14 карат у российской компании. Сделку в четыре миллиона долларов заключала английская фирма, зарегистрированная на мужа Геращенко, сообщил Кива.

Россия проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины с 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин сообщил, что она призвана защитить жителей Донбасса от геноцида киевского режима. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова уточнила, что спецоперация РФ не направлена против мирного населения. Путин призвал украинских военных и гражданских лиц брать власть в свои руки. «Не позволяйте бандеровцам и неонацистам использовать ваших детей, жен и стариков в качестве живого щита», — заявил президент РФ.

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