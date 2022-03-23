Лавров пригрозил НАТО прямым столкновением из-за миротворцев

23 марта 2022 в 15:29 Размер текста - 17 +

Сергей Лавров допустил прямое столкновение с миротворцами НАТО в случае их вмешательства с спецоперацию на Украине Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Отправка миротворцев НАТО на Украину может привести к прямому столкновению Североатлантического альянса с российским вооруженными силами. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, комментируя соответствующее предложение польских дипломатов. «Наши польские коллеги уже заявили, что сейчас будет саммит НАТО, надо направлять миротворцев. Они, надеюсь, понимают, о чем идет речь. Это будет то самое прямое столкновение российских и натовских вооруженных сил», — цитирует Лаврова ТАСС. За размещение вооруженных сил НАТО на Украине ранее выступал глава правительства Польши Матеуш Моравецкий. Он предположил, что российские войска не решатся атаковать представителей альянса. По мнению главы российского МИД, предлагая разместить иностранных миротворцев на Украине Польша сама пытается закрепиться во Львове. Кроме того, вмешательства НАТО добиваются и власти Украины. После того как министр обороны ФРГ Кристине Ламберхт заявила, что альянс не будет вмешиваться в конфликт, советник офиса президента Украины Михаил Подоляк обвинил ее в провокации. В Кремле уже назвали возможное размещение на Украине миротворцев НАТО опрометчивым решением. Утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале спецоперации по демилитаризации и денацификации на Украине. По словам спикера Госдумы Вячеслава Володина, благодаря этому Россия избежала нападения НАТО «на следующий день». Ранее США и Североатлантический альянс отказались подписывать с Москвой двусторонние соглашения по безопасности. Они, в частности, предусматривали отказ от включения Украины в НАТО. Глава МИД Сергей Лавров отметил, что идея Третьей мировой войны «постоянно крутится в головах западных политиков», пишет RT. Путин подчеркнул, что российские военные сражаются на Украине за то, чтобы Москве не угрожала «анти-Россия», создаваемая Западом, передает MK.RU. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Отправка миротворцев НАТО на Украину может привести к прямому столкновению Североатлантического альянса с российским вооруженными силами. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, комментируя соответствующее предложение польских дипломатов. «Наши польские коллеги уже заявили, что сейчас будет саммит НАТО, надо направлять миротворцев. Они, надеюсь, понимают, о чем идет речь. Это будет то самое прямое столкновение российских и натовских вооруженных сил», — цитирует Лаврова ТАСС. За размещение вооруженных сил НАТО на Украине ранее выступал глава правительства Польши Матеуш Моравецкий. Он предположил, что российские войска не решатся атаковать представителей альянса. По мнению главы российского МИД, предлагая разместить иностранных миротворцев на Украине Польша сама пытается закрепиться во Львове. Кроме того, вмешательства НАТО добиваются и власти Украины. После того как министр обороны ФРГ Кристине Ламберхт заявила, что альянс не будет вмешиваться в конфликт, советник офиса президента Украины Михаил Подоляк обвинил ее в провокации. В Кремле уже назвали возможное размещение на Украине миротворцев НАТО опрометчивым решением. Утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале спецоперации по демилитаризации и денацификации на Украине. По словам спикера Госдумы Вячеслава Володина, благодаря этому Россия избежала нападения НАТО «на следующий день». Ранее США и Североатлантический альянс отказались подписывать с Москвой двусторонние соглашения по безопасности. Они, в частности, предусматривали отказ от включения Украины в НАТО. Глава МИД Сергей Лавров отметил, что идея Третьей мировой войны «постоянно крутится в головах западных политиков», пишет RT. Путин подчеркнул, что российские военные сражаются на Украине за то, чтобы Москве не угрожала «анти-Россия», создаваемая Западом, передает MK.RU.