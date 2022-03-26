Зеленский попросил у НАТО танки и самолеты. «Мы не просим больше»

27 марта 2022 в 03:38 Размер текста - 17 +

Украине нужен хотя бы один процент самолетов и танков, которые «пылятся» в странах НАТО. С таким заявлением выступил президент Владимир Зеленский. При этом украинский лидер упрекнул партнеров в нерешительности в вопросе предоставления Киеву вооружений. «Это то, что есть у наших партнеров, что у них просто припадает пылью. <…> Всего один процент от всех самолетов НАТО и один процент всех танков НАТО, один процент — мы не просим больше», — сказал Зеленский в видеообращении, опубликованном в его telegram-канале. По мнению политика, необходимость предоставления вооружений Киеву — позиция не только Украины, но и «абсолютного большинства населения Европы». Россия начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля. После этого в США заявили, что увеличат поставки оружия в страну. 25 марта США доставили Украине первый пакет военной помощи на 800 миллионов долларов. По мнению депутата бундестага от партии «Левые» Сары Вагенкнехт, поставка летального вооружения на Украину лишь продлевает войну, однако «это не приведет к победе в ней Украины».