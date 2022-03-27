Глава Минпромторга: самолеты РФ не останутся без запчастей

Российские самолеты не останутся без необходимых запчастей, как внутри страны, так и за рубежом. Об этом заявил министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.
«Мы с такой проблемой столкнулись, когда только ставили Sukhoi Superjet [российский пассажирский самолет] на крыло. Произвели на второй год 40 самолетов, то есть набрали высокий производственный темп, а в части послепродажного обслуживания мы несколько подзависли. Мы эти уроки хорошо изучили, поэтому сделали заранее запасы, причем это так называемые хабы, чтобы обслуживать технику и в стране, и за рубежом», — приводит слова Мантурова telegram-канал «Вести».
Ранее иностранные компании отказались поставлять запчасти для производства российского самолета МС-21, тем не менее, по словам главы Минпромторга РФ, это не повлияет на запланированное в 2024 году производство самолетов. Проблемы с комплектующими начались после того, как страны Евросоюза, США, Канада и Япония начали вводить масштабные санкции против России в знак несогласия с проведением вынужденной спецоперации РФ на Украине. Обострившееся в последние месяцы санкционное давление продолжается с начала 2000-х годов. Как сообщали российские власти, антироссийские ограничения имеют негативный эффект и для самих недружественных стран: нарушены системы расчетов и логистики, разрушены кооперационные связи, наблюдается рост инфляции, а ряд стран активно высказывает недовольство ситуацией на энергетическом рынке.
Российские самолеты не останутся без необходимых запчастей, как внутри страны, так и за рубежом. Об этом заявил министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров. «Мы с такой проблемой столкнулись, когда только ставили Sukhoi Superjet [российский пассажирский самолет] на крыло. Произвели на второй год 40 самолетов, то есть набрали высокий производственный темп, а в части послепродажного обслуживания мы несколько подзависли. Мы эти уроки хорошо изучили, поэтому сделали заранее запасы, причем это так называемые хабы, чтобы обслуживать технику и в стране, и за рубежом», — приводит слова Мантурова telegram-канал «Вести». Ранее иностранные компании отказались поставлять запчасти для производства российского самолета МС-21, тем не менее, по словам главы Минпромторга РФ, это не повлияет на запланированное в 2024 году производство самолетов. Проблемы с комплектующими начались после того, как страны Евросоюза, США, Канада и Япония начали вводить масштабные санкции против России в знак несогласия с проведением вынужденной спецоперации РФ на Украине. Обострившееся в последние месяцы санкционное давление продолжается с начала 2000-х годов. Как сообщали российские власти, антироссийские ограничения имеют негативный эффект и для самих недружественных стран: нарушены системы расчетов и логистики, разрушены кооперационные связи, наблюдается рост инфляции, а ряд стран активно высказывает недовольство ситуацией на энергетическом рынке.