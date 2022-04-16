Мариуполь зачищают от националистов
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Российская армия зачистила городскую территорию Мариуполя, в Минобороны РФ отчитались о потерях украинской армии. URA.RU приводит главные новости о спецоперации на Украине к вечеру 16 апреля.
- В Минобороны РФ сообщили, что военные зачистили городскую территорию Мариуполя. 2,5 тысячи националистов остаются заблокированными на заводе «Азовсталь»;
- Украинская армия потеряла более 23 тысяч военных, сообщили в Минобороны РФ. По информации президента Украины Владимира Зеленского, погибли 2,5-3 тысяч военных и 10 тысяч ранены;
- Россия нанесла удар по бронетанковому заводу в Киеве и цеху ремонта военной техники в Николаеве, сообщали в Минобороны РФ. Российская авиация сбила возле Изюма украинский самолет Су-25;
- Экипаж затонувшего во время шторма крейсера «Москва» продолжит службу в военно-морском флоте РФ, сообщили в Минобороны России. Традиции крейсера сохранят и продолжат;
- ВСУ обстреляли мирных жителей в в городах Васильевка и Токмак (Запорожская область), в результате погиб один человек и еще пятеро ранены. Также ВСУ обстреляли ракетами «Град» Донецк, они ранили подростка;
- Российские военные вывезли из-под обстрелов около 100 беженцев из освобожденного города Изюм Харьковской области.
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