Киев потерял десятки тысяч военных, Россия зачистила Мариуполь. Главное о спецоперации к 16 апреля

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Мариуполь. Украина, мариуполь
Мариуполь зачищают от националистов Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Российская армия зачистила городскую территорию Мариуполя, в Минобороны РФ отчитались о потерях украинской армии. URA.RU приводит главные новости о спецоперации на Украине к вечеру 16 апреля.

Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на ежедневный дайджест о спецоперации на Украине.

Российская армия зачистила городскую территорию Мариуполя, в Минобороны РФ отчитались о потерях украинской армии. URA.RU приводит главные новости о спецоперации на Украине к вечеру 16 апреля.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...