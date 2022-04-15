Минобороны: военные начали эвакуировать жителей Изюма 16 апреля 2022 в 07:43 Размер текста - 17 + Эвакуированные получили помощь на территории РФ Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Российские военнослужащие вывезли из-под обстрелов первую партию беженцев из освобожденного украинского города Изюм в Харьковской области. Об этом сообщает Министерство обороны РФ. По информации ведомства, колонна автобусов пересекла границу и въехала в Белгородскую область через автомобильный пункт пропуска Вериговка-Чугуновка. Эвакуировали около 100 человек, включая 10 детей, уточнили в Минобороны. Российские вертолеты и машины военной полиции до самой границы сопровождали людей по территории Украины, так как, по рассказам самих беженцев, город находится под постоянным обстрелом ВСУ. «Мы вырвались из ада», — призналась жительница Харьковской области корреспонденту «Известий». Ранее, 24 марта, Минобороны сообщило о взятии города Изюм под контроль Вооруженных сил РФ. Позже российской армии удалось занять ключевой узел обороны ВСУ в городе, сообщали в ведомстве. Россия с 24 февраля 2022 года проводит специальную операцию по демилитаризации Украины. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что главной целью операции является помощь жителям Донбасса и освобождение территорий Луганской и Донецкой народных республик. Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на ежедневный дайджест о спецоперации на Украине. Российские военнослужащие вывезли из-под обстрелов первую партию беженцев из освобожденного украинского города Изюм в Харьковской области. Об этом сообщает Министерство обороны РФ. По информации ведомства, колонна автобусов пересекла границу и въехала в Белгородскую область через автомобильный пункт пропуска Вериговка-Чугуновка. Эвакуировали около 100 человек, включая 10 детей, уточнили в Минобороны. Российские вертолеты и машины военной полиции до самой границы сопровождали людей по территории Украины, так как, по рассказам самих беженцев, город находится под постоянным обстрелом ВСУ. «Мы вырвались из ада», — призналась жительница Харьковской области корреспонденту «Известий». Ранее, 24 марта, Минобороны сообщило о взятии города Изюм под контроль Вооруженных сил РФ. Позже российской армии удалось занять ключевой узел обороны ВСУ в городе, сообщали в ведомстве. Россия с 24 февраля 2022 года проводит специальную операцию по демилитаризации Украины. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что главной целью операции является помощь жителям Донбасса и освобождение территорий Луганской и Донецкой народных республик. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям