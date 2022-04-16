Экипаж затонувшего крейсера «Москва» продолжит нести службу в Военно-Морском Флоте. Такое заявление сделал главнокомандующий ВМФ РФ адмирал Николай Евменов.
«Евменов довел личному составу экипажа крейсера, что офицеры, мичманы и матросы продолжат службу в Военно-морском флоте. Традиции гвардейского ракетного крейсера „Москва“ будут бережно сохранены и продолжены», — передает Минобороны РФ в своем telegram-канале.
Ранее ведомство заявило, что крейсер «Москва» затонул при буксировке в шторм. Днем ранее корабль получил повреждения корпуса в ходе пожара от детонации боезапаса. «Москва» — крупнейший со времен Второй мировой войны военный корабль, который затонул. Эвакуированный экипаж «Москвы» прибыл в Севастополь 15 апреля.
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Экипаж затонувшего крейсера «Москва» продолжит нести службу в Военно-Морском Флоте. Такое заявление сделал главнокомандующий ВМФ РФ адмирал Николай Евменов. «Евменов довел личному составу экипажа крейсера, что офицеры, мичманы и матросы продолжат службу в Военно-морском флоте. Традиции гвардейского ракетного крейсера „Москва“ будут бережно сохранены и продолжены», — передает Минобороны РФ в своем telegram-канале. Ранее ведомство заявило, что крейсер «Москва» затонул при буксировке в шторм. Днем ранее корабль получил повреждения корпуса в ходе пожара от детонации боезапаса. «Москва» — крупнейший со времен Второй мировой войны военный корабль, который затонул. Эвакуированный экипаж «Москвы» прибыл в Севастополь 15 апреля.