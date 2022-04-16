ВСУ обстреляли граждан в украинских городах. Есть погибшие и раненые

16 апреля 2022 в 19:20 Размер текста - 17 +

Украинские военные обстреляли школу и жилые дома Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине ВСУ обстреляли мирных жителей в городах Васильевка и Токмак (Запорожская область). В результате обстрелов один человек погиб, пятеро получили ранения. Такую информацию сообщил заместитель мэра Васильевки Денис Калинин. «14 апреля украинские войска обстреляли „Ураганами“ Васильевку и Токмак в Запорожской области. Как минимум один человек погиб, еще пятеро ранены, повреждены дома и школы», — сказал он в беседе с РИА «Новости» Среди погибших числится женщина. В школу попали осколки, которые разбили окна в учебном учреждении. Ранее ВСУ обстреляли российскую колонну, подвозившую боеприпасы военным. Атаку отразил выдержавший несколько ударов танк Т-80, передает Пятый канал. Прямо на передовой экипаж был представлен к госнаградам за героизм и отвагу. Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. По его словам, приоритет российской армии — исключение напрасных жертв среди мирного населения, поражение объектов военной инфраструктуры техники и вооружения ВСУ и нацбатов высокоточными средствами. В свою очередь, ВСУ и украинские националисты продолжают убивать мирных жителей, используя их как живой щит, а также размещая огневые позиции прямо в жилых домах, маскируя опорные пункты и технику в жилой застройке. Неоднократно сообщалось и об обстрелах гражданского населения, в том числе и стоявшего за гуманитарной помощью от российских военных. Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на ежедневный дайджест о спецоперации на Украине.

ВСУ обстреляли мирных жителей в городах Васильевка и Токмак (Запорожская область). В результате обстрелов один человек погиб, пятеро получили ранения. Такую информацию сообщил заместитель мэра Васильевки Денис Калинин. «14 апреля украинские войска обстреляли „Ураганами“ Васильевку и Токмак в Запорожской области. Как минимум один человек погиб, еще пятеро ранены, повреждены дома и школы», — сказал он в беседе с РИА «Новости» Среди погибших числится женщина. В школу попали осколки, которые разбили окна в учебном учреждении. Ранее ВСУ обстреляли российскую колонну, подвозившую боеприпасы военным. Атаку отразил выдержавший несколько ударов танк Т-80, передает Пятый канал. Прямо на передовой экипаж был представлен к госнаградам за героизм и отвагу. Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. По его словам, приоритет российской армии — исключение напрасных жертв среди мирного населения, поражение объектов военной инфраструктуры техники и вооружения ВСУ и нацбатов высокоточными средствами. В свою очередь, ВСУ и украинские националисты продолжают убивать мирных жителей, используя их как живой щит, а также размещая огневые позиции прямо в жилых домах, маскируя опорные пункты и технику в жилой застройке. Неоднократно сообщалось и об обстрелах гражданского населения, в том числе и стоявшего за гуманитарной помощью от российских военных.