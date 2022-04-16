ВСУ ранили подростка при обстреле Донецка

Вооруженные силы Украины (ВСУ) ранили подростка в результате обстрела Донецка ракетами «Град». Об этом рассказали в штабе территориальной обороны Донецкой народной республики (ДНР).
«В результате обстрела ВФУ в Петровском районе Донецка, по пер. Чубаря, подросток получил ранение. В настоящее время ему оказывается медицинская помощь», — указано в telegram-канале штаба теробороны ДНР. Удар пришелся на многоэтажный дом. Пострадали три человека.
ВСУ выпустили по Петровскому району Донецка шесть ракет «Град». Также выпущено пять ракет по населенному пункту Нетайлово — город Донецк (поселок шахты «Трудовской»), указано в telegram-канале представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Россия проводит на Украине спецоперацию с 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин отмечал, что целями являются демилитаризация, денацификация и помощь жителям Донбасса. По сообщениям народной милиции ДНР и ЛНР, ВСУ продолжают обстреливать мирных жителей системами залпового огня «Град», «Ураган» и неизбирательными авиаракетами и авиабомбами.
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