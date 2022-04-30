Экономист констатировал, что Россия отвесила «оплеуху» политикам Европы своим газом Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Россия отказалась продавать газ за валюту

Решение правительств европейских стран покупать российский газ за рубли означает дискредитацию, так как они не готовы на это пойти. Таким прогнозом поделился директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве РФ Алексей Зубец.

«Для европейских политиков оплата газа в рублях — это потеря лица. Они машут руками, делают страшные глаза, надувают щеки, а потом выясняется, что сделать они ничего не могут. Это означает дискредитацию европейских властей и европейских политиков», — сказал Зубец в разговоре с «Украина.ру».

Ранее «Газпром» прекратил поставки газа в Польшу и Болгарию после их отказа покупать у России газ за рубли, сообщает сайт MK.RU . В «Газпроме» сообщали, что Польша продолжает покупать российский газ через Германию, пишет RT. Указ о новых правилах оплаты газа для недружественных стран подписал президент России Владимир Путин. Решение поддержали большинство россиян (76%), согласно опросу ВЦИОМ. Из них 27% считают, что это поможет укреплению рубля.