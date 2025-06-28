Мерц раскрыл причину отказа от диалога с Путиным

Мерц не хочет общаться с Путиным из-за опасений эскалации на Украине
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Разговоры не ведут ни к чему хорошему, считает Мерц
Разговоры не ведут ни к чему хорошему, считает Мерц Фото:
новость из сюжета
Переговоры России, США и Украины по остановке конфликта

Канцлер Германии Фридрих Мерц выразил нежелание разговаривать с президентом РФ Владимиром Путинымю Он считает, что такие контакты якобы могут «обострять конфликт на Украине».

«Телефонные контакты с Путиным приводят к эскалации конфликта на Украине», — передает слова Мерца издание Suddeutsche Zeitung. Он добавил, что якобы после недавних разговоров Путина с другими лидерами активизировались боевые действия. Мерц предпочитает воздерживаться от звонков, поскольку считает это неэффективным.

26 июня глава Немецкого совета за конституцию и суверенитет Ральф Нимайер предложил канцлеру все же обсудить ситуацию с Путиным. Это необходимо для поиска путей мирного урегулирования.

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Канцлер Германии Фридрих Мерц выразил нежелание разговаривать с президентом РФ Владимиром Путинымю Он считает, что такие контакты якобы могут «обострять конфликт на Украине». «Телефонные контакты с Путиным приводят к эскалации конфликта на Украине», — передает слова Мерца издание Suddeutsche Zeitung. Он добавил, что якобы после недавних разговоров Путина с другими лидерами активизировались боевые действия. Мерц предпочитает воздерживаться от звонков, поскольку считает это неэффективным. 26 июня глава Немецкого совета за конституцию и суверенитет Ральф Нимайер предложил канцлеру все же обсудить ситуацию с Путиным. Это необходимо для поиска путей мирного урегулирования.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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