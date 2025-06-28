Канцлер Германии Фридрих Мерц выразил нежелание разговаривать с президентом РФ Владимиром Путинымю Он считает, что такие контакты якобы могут «обострять конфликт на Украине».
«Телефонные контакты с Путиным приводят к эскалации конфликта на Украине», — передает слова Мерца издание Suddeutsche Zeitung. Он добавил, что якобы после недавних разговоров Путина с другими лидерами активизировались боевые действия. Мерц предпочитает воздерживаться от звонков, поскольку считает это неэффективным.
26 июня глава Немецкого совета за конституцию и суверенитет Ральф Нимайер предложил канцлеру все же обсудить ситуацию с Путиным. Это необходимо для поиска путей мирного урегулирования.
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