Путин принял участие в открытии новых молодежных центров РФ
Президент России Владимир Путин поучаствовал в открытии новых молодежных центров в российских регионах. Встреча проходила по видеосвязи. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
Президент поздравил всех участников с Днем молодежи. Особо российский лидер отметил молодых людей, находящихся в зоне СВО.
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