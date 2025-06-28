Слова главы МИД Украины Андрея Сибиги о вводе санкций против стран, приобретающих российскую нефть, могут привести к ухудшению отношений Киева с государствами, сохраняющими нейтралитет. Об этом сообщил депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский.
«Таким образом, Украина готова бить не только по союзникам Кремля, но и по тем, кто все это время сохранял “нейтралитет”: странам Глобального Юга, транзитным хабам и даже европейским “переработчикам”», — подчеркнул парламентарий. Об этом он сообщил в своем telegram-канале.
Ранее Сибига заявил, что несмотря на западные ограничения, Россия продолжает получать значительные доходы от экспорта нефти, газа и других энергетических ресурсов. Он также отметил, что эти товары по-прежнему поступают на европейские рынки. По словам президента России Владимира Путина, несмотря на санкционное давление Запада, объемы мирового потребления российской нефти продолжают расти.
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