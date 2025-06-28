Депутат Рады рассказал о глупой политике властей Украины

Дубинский: санкции Сибиги могут ухудшить отношения Киева с нейтралитетами
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Санкции против стран, покупающих российскую нефть, оттолкнут от Киева партнеров, заявил Дубинский
Санкции против стран, покупающих российскую нефть, оттолкнут от Киева партнеров, заявил Дубинский Фото:

Слова главы МИД Украины Андрея Сибиги о вводе санкций против стран, приобретающих российскую нефть, могут привести к ухудшению отношений Киева с государствами, сохраняющими нейтралитет. Об этом сообщил депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский.

«Таким образом, Украина готова бить не только по союзникам Кремля, но и по тем, кто все это время сохранял “нейтралитет”: странам Глобального Юга, транзитным хабам и даже европейским “переработчикам”», — подчеркнул парламентарий. Об этом он сообщил в своем telegram-канале.

Ранее Сибига заявил, что несмотря на западные ограничения, Россия продолжает получать значительные доходы от экспорта нефти, газа и других энергетических ресурсов. Он также отметил, что эти товары по-прежнему поступают на европейские рынки. По словам президента России Владимира Путина, несмотря на санкционное давление Запада, объемы мирового потребления российской нефти продолжают расти.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Слова главы МИД Украины Андрея Сибиги о вводе санкций против стран, приобретающих российскую нефть, могут привести к ухудшению отношений Киева с государствами, сохраняющими нейтралитет. Об этом сообщил депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский. «Таким образом, Украина готова бить не только по союзникам Кремля, но и по тем, кто все это время сохранял “нейтралитет”: странам Глобального Юга, транзитным хабам и даже европейским “переработчикам”», — подчеркнул парламентарий. Об этом он сообщил в своем telegram-канале. Ранее Сибига заявил, что несмотря на западные ограничения, Россия продолжает получать значительные доходы от экспорта нефти, газа и других энергетических ресурсов. Он также отметил, что эти товары по-прежнему поступают на европейские рынки. По словам президента России Владимира Путина, несмотря на санкционное давление Запада, объемы мирового потребления российской нефти продолжают расти.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...