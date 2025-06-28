Путин на открытии молодежного центра лично обратился к одной из участниц с просьбой

Президент России Владимир Путин пожелал успехов и победы участникам специальной военной операции (СВО), выразив твердую уверенность в их успехе. Свое обращение глава государства сделал во время церемонии открытия молодежных комплексов в регионах страны.
«Вы знаете, Полина, прежде всего хочу вас попросить передать самые наилучшие пожелания вашему мужу и его боевым товарищам. Мы все желаем им успехов, победы, уверен, так и будет», — заявил президент. Трансляцию вел telegram-канал Кремля.
В ходе мероприятия к президенту обратилась Полина Черемных из Нового Уренгоя (ЯНАО), представлявшая свой город. В ответ на ее выступление Путин обратился с пожеланиями к ее супругу и его сослуживцам, которые принимают участие в СВО.
Глава государства также отметил активную жизненную позицию семьи Черемных. Он подчеркнул, что «каждый на своем месте выполняет боевую задачу».
Путин принял участие в открытии молодежных центров в российских регионах. Президент поздравил молодежь с праздником.
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