Путин на открытии молодежного центра лично обратился к одной из участниц с просьбой

Путин пожелал участникам СВО победы
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Путин пожелал успехов и победы участникам СВО
Путин пожелал успехов и победы участникам СВО Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Президент России Владимир Путин пожелал успехов и победы участникам специальной военной операции (СВО), выразив твердую уверенность в их успехе. Свое обращение глава государства сделал во время церемонии открытия молодежных комплексов в регионах страны.

«Вы знаете, Полина, прежде всего хочу вас попросить передать самые наилучшие пожелания вашему мужу и его боевым товарищам. Мы все желаем им успехов, победы, уверен, так и будет», — заявил президент. Трансляцию вел telegram-канал Кремля.

В ходе мероприятия к президенту обратилась Полина Черемных из Нового Уренгоя (ЯНАО), представлявшая свой город. В ответ на ее выступление Путин обратился с пожеланиями к ее супругу и его сослуживцам, которые принимают участие в СВО.

Глава государства также отметил активную жизненную позицию семьи Черемных. Он подчеркнул, что «каждый на своем месте выполняет боевую задачу».

Путин принял участие в открытии молодежных центров в российских регионах. Президент поздравил молодежь с праздником.

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Президент России Владимир Путин пожелал успехов и победы участникам специальной военной операции (СВО), выразив твердую уверенность в их успехе. Свое обращение глава государства сделал во время церемонии открытия молодежных комплексов в регионах страны. «Вы знаете, Полина, прежде всего хочу вас попросить передать самые наилучшие пожелания вашему мужу и его боевым товарищам. Мы все желаем им успехов, победы, уверен, так и будет», — заявил президент. Трансляцию вел telegram-канал Кремля. В ходе мероприятия к президенту обратилась Полина Черемных из Нового Уренгоя (ЯНАО), представлявшая свой город. В ответ на ее выступление Путин обратился с пожеланиями к ее супругу и его сослуживцам, которые принимают участие в СВО. Глава государства также отметил активную жизненную позицию семьи Черемных. Он подчеркнул, что «каждый на своем месте выполняет боевую задачу». Путин принял участие в открытии молодежных центров в российских регионах. Президент поздравил молодежь с праздником.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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