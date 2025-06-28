Путин: участниками СВО гордится вся Россия

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Путин рассказал, кто гордится участниками СВО
Путин рассказал, кто гордится участниками СВО Фото:

Вся страна испытывает гордость за участников специальной военной операции. Об этом сообщил глава РФ Владимир Путин во время открытия молодежных комплексов в регионах России в формате видеоконференции.

«Хочу вам сказать, что вы можете гордиться своим папой так же, как им и такими как он, его товарищами по оружию, гордится вся страна», — подчеркнул российский лидер, обратившись к девочке из Хабаровского края, чей отец сейчас участвует в специальной военной операции. Трансляцию ведет пресс-служба Кремля в своем telegram-канале.

Путин принял участие в открытии молодежных центров в российских регионах. На связи с Путиным Хабаровский край, Ямало-Ненецкий автономный округ, Архангельская область, Дагестан, Карачаево-Черкессия, а также Херсонская область. Президент поздравил молодежь с праздником. День молодежи в России празднуется 28 июня.

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Вся страна испытывает гордость за участников специальной военной операции. Об этом сообщил глава РФ Владимир Путин во время открытия молодежных комплексов в регионах России в формате видеоконференции. «Хочу вам сказать, что вы можете гордиться своим папой так же, как им и такими как он, его товарищами по оружию, гордится вся страна», — подчеркнул российский лидер, обратившись к девочке из Хабаровского края, чей отец сейчас участвует в специальной военной операции. Трансляцию ведет пресс-служба Кремля в своем telegram-канале. Путин принял участие в открытии молодежных центров в российских регионах. На связи с Путиным Хабаровский край, Ямало-Ненецкий автономный округ, Архангельская область, Дагестан, Карачаево-Черкессия, а также Херсонская область. Президент поздравил молодежь с праздником. День молодежи в России празднуется 28 июня.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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