Кадыров пригрозил «зачистить Европу от нечисти»

Рамзан Кадыров призвал Запад дружить с Россией Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Глава Чечни Рамзан Кадыров пригрозил Западу, что российские военные могут «очистить от нечисти» не только Украину, но и Европу. По его словам, иностранным лидерам лучше не портить отношения с Россией.

«На Украине есть наемники практически всех государств, которые входят в НАТО. И мы боремся там [на Украине] с НАТО, с Западом. Ничуть не сомневаемся, что мы эту борьбу выиграем. Очистим от нечисти и Украину, а если надо, и Европу. Дам совет [президенту США Джо] Байдену и [экс-канцлеру Германии Ангеле] Меркель — дружите с Россией. Не будете дружить — будете голодать, холодать, а нам, воинам, воевать — это праздник. Мы будем веселиться, уничтожая вас — шайтанов», — пригрозил Кадыров. Обращение опубликовано в его telegram-канале.

Он сообщил о «приятных новостях» с Украины. В частности, по его словам, российские военные освободили поселок городского типа Нижнее в ЛНР. Также 80% города Попасная находятся под контролем вооруженных сил РФ, отметил он. Город заблокирован и находится в кольце на 90%, подчеркнул глава Чечни.

Президент России Владимир Путин объявил спецоперацию на Украине 24 февраля. Ее цель — демилитаризация и денацификация украинских территорий. В боевых действиях на стороне Украины активно участвуют наемники из разных стран. Недавно своих солдат туда отправила Польша, передает RT. Как заявил посол РФ в Польше Сергей Андреев, польское руководство активно вмешивается в ситуацию на Украине.

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