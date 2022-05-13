Кремль возмутился словам Моравецкого об искоренении русского мира

Слова премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого об «искоренении» идеологии русского мира являются возмутительными. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Это квинтэссенция той ненависти к русским, которая как метастаза поразила как всю польскую политику. Эта метастаза поразила и руководство Польши, и все польское общество, к нашему сожалению. Это возмутительное заявление, оголтелое и неприемлемое», — сказал Песков, передает корреспондент URA.RU.
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий ранее назвал Россию раковой опухолью, которая угрожает Европе. Он также заявил, что считает русский мир «чудовищной новой идеологией», которую нужно «искоренить». Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что пошел на вынужденные меры для помощи Донбассу, а также демилитаризации и денацификации Украины. Страны Европы ввели против России санкции, они помогают Украине финансово и поставляют Киеву вооружение.
Слова премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого об «искоренении» идеологии русского мира являются возмутительными. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Это квинтэссенция той ненависти к русским, которая как метастаза поразила как всю польскую политику. Эта метастаза поразила и руководство Польши, и все польское общество, к нашему сожалению. Это возмутительное заявление, оголтелое и неприемлемое», — сказал Песков, передает корреспондент URA.RU. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий ранее назвал Россию раковой опухолью, которая угрожает Европе. Он также заявил, что считает русский мир «чудовищной новой идеологией», которую нужно «искоренить». Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что пошел на вынужденные меры для помощи Донбассу, а также демилитаризации и денацификации Украины. Страны Европы ввели против России санкции, они помогают Украине финансово и поставляют Киеву вооружение.