Премьер-министр Польши оскорбил Россию. «Это рак, угрожающий Европе»

11 мая 2022 в 21:43 Размер текста - 17 +

Премьер-министр Польши считает, что РФ представляет угрозу Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий назвал Россию раковой опухолью, которая угрожает Европе. Об этом он сообщил в своей статье для британской газеты The Daily Telegraph. «„Русский мир“ — это рак, пожирающий не только большую часть российского общества, но и представляющий смертельную угрозу для всей Европы. Поэтому недостаточно поддерживать Украину в ее военной борьбе с Россией. Мы должны полностью искоренить эту чудовищную новую идеологию», — считает Моравецкий. Он заявил, что РФ «не остановится на Киеве» и есть угроза для Запада. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что пошел на вынужденные меры для помощи Донбассу, а также демилитаризации и денацификации Украины. Страны Европы ввели против России санкции, они помогают Украине финансово и поставляют Киеву вооружение. Польша отказалась оплачивать российский газ рублями, из-за этого РФ прекратила поставки. В День Победы в Польше облили красной краской российского посла Сергея Андреева, пишет RT. В связи с этим Россия ожидает извинений. Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на ежедневный дайджест о спецоперации на Украине.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий назвал Россию раковой опухолью, которая угрожает Европе. Об этом он сообщил в своей статье для британской газеты The Daily Telegraph. «„Русский мир“ — это рак, пожирающий не только большую часть российского общества, но и представляющий смертельную угрозу для всей Европы. Поэтому недостаточно поддерживать Украину в ее военной борьбе с Россией. Мы должны полностью искоренить эту чудовищную новую идеологию», — считает Моравецкий. Он заявил, что РФ «не остановится на Киеве» и есть угроза для Запада. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что пошел на вынужденные меры для помощи Донбассу, а также демилитаризации и денацификации Украины. Страны Европы ввели против России санкции, они помогают Украине финансово и поставляют Киеву вооружение. Польша отказалась оплачивать российский газ рублями, из-за этого РФ прекратила поставки. В День Победы в Польше облили красной краской российского посла Сергея Андреева, пишет RT. В связи с этим Россия ожидает извинений.