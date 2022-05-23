Экс-депутат Рады: приговор военному РФ на Украине недействителен

Действия органов судебной власти Украины, приговоривших российского военнослужащего к пожизненному заключению, не носят юридической силы. Такое заявление сделал бывший депутат Верховной рады Украины Илья Кива.
«Их приговоры и решения не имеют никакой юридической силы и основаны только на физическим превосходством преступной системы над человеком!!!» — написал Кива в Telegram. Так экс-депутат прокомментировал вынесение приговора на пожизненное заключение российскому сержанту, участвующему в спецоперации на Украине.
По мнению Кивы, показательные действия киевского суда предназначены для запугивания россиян. «Их задача одна — запугать!!!»
Ранее Соломенский суд Киева приговорил российского сержанта Вадима Шишимарина к пожизненному лишению свободы. Военнослужащего обвинили в умышленным убийстве безоружного жителя.
На территории Украины проводится специальная операция РФ по демилитаризации страны. Как отмечал президент России Владимир Путин, ее основной целью является помощь жителям Донбасса, страдающим от геноцида киевских властей.
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Действия органов судебной власти Украины, приговоривших российского военнослужащего к пожизненному заключению, не носят юридической силы. Такое заявление сделал бывший депутат Верховной рады Украины Илья Кива. «Их приговоры и решения не имеют никакой юридической силы и основаны только на физическим превосходством преступной системы над человеком!!!» — написал Кива в Telegram. Так экс-депутат прокомментировал вынесение приговора на пожизненное заключение российскому сержанту, участвующему в спецоперации на Украине. По мнению Кивы, показательные действия киевского суда предназначены для запугивания россиян. «Их задача одна — запугать!!!» Ранее Соломенский суд Киева приговорил российского сержанта Вадима Шишимарина к пожизненному лишению свободы. Военнослужащего обвинили в умышленным убийстве безоружного жителя. На территории Украины проводится специальная операция РФ по демилитаризации страны. Как отмечал президент России Владимир Путин, ее основной целью является помощь жителям Донбасса, страдающим от геноцида киевских властей.