Власти РФ сделали исключение по газу для недружественной страны

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Бренды ПМЭФ, газпром
Кабмин РФ разрешил поставлять газ РФ компании из группы Gazprom Germania Фото:
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Россия отказалась продавать газ за валюту

Правительство России сняло ограничение на поставки сжиженного природного газа с «Ямал СПГ» для Gazprom Marketing & Trading Singapore (одна из компаний группы Gazprom Germania) на три месяца. Об этом говорится в распоряжении премьер-министра Михаила Мишустина.

«Разрешить совершение действий, запрет которых установлен пунктом 2 указа президента РФ от 3 мая 2022 года № 252 „О применении ответных специальных экономических мер в связи с недружественными действиями некоторых иностранных государств и международных организаций“ и постановлением Правительства РФ <…> и которые связаны с поставками открытым акционерным обществом „Ямал СПГ“ в пользу Gazprom Marketing & Trading Singapore» — говорится в документе. Уточняется, что распоряжение действует в течение 90 календарных дней, начиная с 25 мая.

Ранее сообщалось, что Газпромбанк отказался принимать оплату за поставки газа в Германию и Австрию у Gazprom Maketing & Trading Ltd. В мае Евросоюз изменил свою категорическую позицию и согласился разрешить оплату поставок газа в рублях.

Ранее президент РФ Владимир Путин подписал указ, согласно которому недружественные страны должны покупать у России газ только за рубли. Такое решение Путин принял в ответ на антироссийские санкции Запада после начала спецоперации на Украине. По данным Bloomberg, на ультиматум российского лидера пошли только десять стран Европы.

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Правительство России сняло ограничение на поставки сжиженного природного газа с «Ямал СПГ» для Gazprom Marketing & Trading Singapore (одна из компаний группы Gazprom Germania) на три месяца. Об этом говорится в распоряжении премьер-министра Михаила Мишустина. «Разрешить совершение действий, запрет которых установлен пунктом 2 указа президента РФ от 3 мая 2022 года № 252 „О применении ответных специальных экономических мер в связи с недружественными действиями некоторых иностранных государств и международных организаций“ и постановлением Правительства РФ <…> и которые связаны с поставками открытым акционерным обществом „Ямал СПГ“ в пользу Gazprom Marketing & Trading Singapore» — говорится в документе. Уточняется, что распоряжение действует в течение 90 календарных дней, начиная с 25 мая. Ранее сообщалось, что Газпромбанк отказался принимать оплату за поставки газа в Германию и Австрию у Gazprom Maketing & Trading Ltd. В мае Евросоюз изменил свою категорическую позицию и согласился разрешить оплату поставок газа в рублях. Ранее президент РФ Владимир Путин подписал указ, согласно которому недружественные страны должны покупать у России газ только за рубли. Такое решение Путин принял в ответ на антироссийские санкции Запада после начала спецоперации на Украине. По данным Bloomberg, на ультиматум российского лидера пошли только десять стран Европы.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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