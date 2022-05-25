Власти РФ сделали исключение по газу для недружественной страны

25 мая 2022 в 23:48 Размер текста - 17 +

Кабмин РФ разрешил поставлять газ РФ компании из группы Gazprom Germania Фото: Александр Мамаев © URA.RU новость из сюжета Россия отказалась продавать газ за валюту Правительство России сняло ограничение на поставки сжиженного природного газа с «Ямал СПГ» для Gazprom Marketing & Trading Singapore (одна из компаний группы Gazprom Germania) на три месяца. Об этом говорится в распоряжении премьер-министра Михаила Мишустина. «Разрешить совершение действий, запрет которых установлен пунктом 2 указа президента РФ от 3 мая 2022 года № 252 „О применении ответных специальных экономических мер в связи с недружественными действиями некоторых иностранных государств и международных организаций“ и постановлением Правительства РФ <…> и которые связаны с поставками открытым акционерным обществом „Ямал СПГ“ в пользу Gazprom Marketing & Trading Singapore» — говорится в документе. Уточняется, что распоряжение действует в течение 90 календарных дней, начиная с 25 мая. Ранее сообщалось, что Газпромбанк отказался принимать оплату за поставки газа в Германию и Австрию у Gazprom Maketing & Trading Ltd. В мае Евросоюз изменил свою категорическую позицию и согласился разрешить оплату поставок газа в рублях. Ранее президент РФ Владимир Путин подписал указ, согласно которому недружественные страны должны покупать у России газ только за рубли. Такое решение Путин принял в ответ на антироссийские санкции Запада после начала спецоперации на Украине. По данным Bloomberg, на ультиматум российского лидера пошли только десять стран Европы.

Правительство России сняло ограничение на поставки сжиженного природного газа с «Ямал СПГ» для Gazprom Marketing & Trading Singapore (одна из компаний группы Gazprom Germania) на три месяца. Об этом говорится в распоряжении премьер-министра Михаила Мишустина. «Разрешить совершение действий, запрет которых установлен пунктом 2 указа президента РФ от 3 мая 2022 года № 252 „О применении ответных специальных экономических мер в связи с недружественными действиями некоторых иностранных государств и международных организаций“ и постановлением Правительства РФ <…> и которые связаны с поставками открытым акционерным обществом „Ямал СПГ“ в пользу Gazprom Marketing & Trading Singapore» — говорится в документе. Уточняется, что распоряжение действует в течение 90 календарных дней, начиная с 25 мая. Ранее сообщалось, что Газпромбанк отказался принимать оплату за поставки газа в Германию и Австрию у Gazprom Maketing & Trading Ltd. В мае Евросоюз изменил свою категорическую позицию и согласился разрешить оплату поставок газа в рублях. Ранее президент РФ Владимир Путин подписал указ, согласно которому недружественные страны должны покупать у России газ только за рубли. Такое решение Путин принял в ответ на антироссийские санкции Запада после начала спецоперации на Украине. По данным Bloomberg, на ультиматум российского лидера пошли только десять стран Европы.