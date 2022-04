СМИ: Газпромбанк не принял у стран Европы оплату за газ в рублях

Bloomberg: Газпромбанк отклонил оплату поставок газа в Европу от Gazprom Germania Фото: Александр Мамаев © URA.RU В Газпромбанке отклонили платеж за поставку газа в Германию и Австрию от торговой фирмы Gazprom Marketing & Trading Ltd. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники. «Газпромбанк отклонил оплату по некоторым апрельским и майским поставкам газа в Германию и Австрию по контракту с Gazprom Marketing & Trading Ltd. Даже несмотря на то, что компания пыталась оплатить топливо с использованием рублевого счета», — пишет агентство Bloomberg. Торговая фирма Gazprom Marketing & Trading Ltd настаивает на принятии платежа на поставку российского природного газа. Этот вопрос обсуждается, в том числе с экспортным подразделением «Газпрома». Ранее президент РФ Владимир Путин подписал указ, согласно которому недружественные страны должны покупать у России газ только за рубли. Такое решение Путин принял в ответ на антироссийские санкции Запада после начала спецоперации на Украине. По данным Bloomberg, на ультиматум российского лидера пошли только десять стран Европы.

