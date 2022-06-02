В Совфеде нашли способ избежать мирового голода

02 июня 2022 в 17:49 Размер текста - 17 +

Валентина Матвиенко сообщила об обязательствах России перед другими странами Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Чтобы весь мир избежал голода, Россия будет выполнять свои обязательства по поставке продовольствия в другие страны. Такое заявление сделала спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко во время встречи с президентом Зимбабве Эммерсоном Мнангагвой. «Политика коллективного Запада, который вводит санкции, провоцирует и создает условия для мирового, продовольственного кризиса. Россия готова [сделать] все для того, чтобы не допустить голода, роста цен на продовольствие. Россия готова выполнять свои контрактные обязательства в полной мере», — отметила она, запись беседы есть на официальном сайте Совфеда. Ранее Матвиенко сделала заявление, что новый пакет антироссийских санкций, который коснулся эмбарго на российскую нефть, снизит конкурентоспособность экономики Запада, а также опустит качество жизни людей. Она уточнила, что все это «похоже на русофобию». Кроме того, по ее словам, США попросили Зимбабве прекратить экономические отношения с Россией, пишет RT. Россия проводит вынужденную спецоперацию на Украине с конца февраля. Цель российской армии на этой территории — денацификация, демилитаризация, а также спасение людей, живущих на Донбассе, от геноцида ВСУ и нацбатов. Несмотря на это, страны Запада, в частности, Евросоюз, США, Канада и другие государства ввели против РФ жесткие санкции, в том числе — полное эмбарго на российскую нефть. Но не все страны согласились с такой перспективой, и 17 мая представители Казначейства США в качестве альтернативы нефтяному эмбарго предложили европейским странам ввести пошлины на российские энергоносители. США вместе с союзниками ищут варианты сдерживания растущих цен на топливо, уточняет Пятый канал. Президент США Джо Байден заявил, что рассматривает различные варианты в отношении дальнейших закупок российской нефти, если цена на нее будет ограничена. В Кремле уже ответили на такое заявление. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что в таком случае Россия не будет продавать нефть себе в убыток. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на ежедневный дайджест о спецоперации на Украине.

Чтобы весь мир избежал голода, Россия будет выполнять свои обязательства по поставке продовольствия в другие страны. Такое заявление сделала спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко во время встречи с президентом Зимбабве Эммерсоном Мнангагвой. «Политика коллективного Запада, который вводит санкции, провоцирует и создает условия для мирового, продовольственного кризиса. Россия готова [сделать] все для того, чтобы не допустить голода, роста цен на продовольствие. Россия готова выполнять свои контрактные обязательства в полной мере», — отметила она, запись беседы есть на официальном сайте Совфеда. Ранее Матвиенко сделала заявление, что новый пакет антироссийских санкций, который коснулся эмбарго на российскую нефть, снизит конкурентоспособность экономики Запада, а также опустит качество жизни людей. Она уточнила, что все это «похоже на русофобию». Кроме того, по ее словам, США попросили Зимбабве прекратить экономические отношения с Россией, пишет RT. Россия проводит вынужденную спецоперацию на Украине с конца февраля. Цель российской армии на этой территории — денацификация, демилитаризация, а также спасение людей, живущих на Донбассе, от геноцида ВСУ и нацбатов. Несмотря на это, страны Запада, в частности, Евросоюз, США, Канада и другие государства ввели против РФ жесткие санкции, в том числе — полное эмбарго на российскую нефть. Но не все страны согласились с такой перспективой, и 17 мая представители Казначейства США в качестве альтернативы нефтяному эмбарго предложили европейским странам ввести пошлины на российские энергоносители. США вместе с союзниками ищут варианты сдерживания растущих цен на топливо, уточняет Пятый канал. Президент США Джо Байден заявил, что рассматривает различные варианты в отношении дальнейших закупок российской нефти, если цена на нее будет ограничена. В Кремле уже ответили на такое заявление. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что в таком случае Россия не будет продавать нефть себе в убыток.