Путин предложил досрочно назначать пенсию многодетным отцам

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Власти обсудят идею досрочной пенсии для многодетных отцов Фото:

Нужно рассмотреть вопрос о досрочном назначении пенсий для многодетных отцов. Такое поручение дал президент РФ Владимир Путин.

«Рассмотреть вопрос о возможности досрочного назначения страховой пенсии по старости многодетным отцам», — сообщается на сайте Кремля. Путин назначил ответственным премьер-министра РФ Михаила Мишустина и поручил ему подготовить доклад до 1 октября.

Путин пообещал рассмотреть возможность досрочного выхода на пенсию для многодетных отцов на встрече с семьями, награжденными орденом «Родительская слава». С такой инициативой к нему обратилась одна из семей. Сейчас право досрочного выхода на пенсию есть только у многодетных матерей.

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Нужно рассмотреть вопрос о досрочном назначении пенсий для многодетных отцов. Такое поручение дал президент РФ Владимир Путин. «Рассмотреть вопрос о возможности досрочного назначения страховой пенсии по старости многодетным отцам», — сообщается на сайте Кремля. Путин назначил ответственным премьер-министра РФ Михаила Мишустина и поручил ему подготовить доклад до 1 октября. Путин пообещал рассмотреть возможность досрочного выхода на пенсию для многодетных отцов на встрече с семьями, награжденными орденом «Родительская слава». С такой инициативой к нему обратилась одна из семей. Сейчас право досрочного выхода на пенсию есть только у многодетных матерей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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