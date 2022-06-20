Путин предложил досрочно назначать пенсию многодетным отцам

Власти обсудят идею досрочной пенсии для многодетных отцов Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Нужно рассмотреть вопрос о досрочном назначении пенсий для многодетных отцов. Такое поручение дал президент РФ Владимир Путин.

«Рассмотреть вопрос о возможности досрочного назначения страховой пенсии по старости многодетным отцам», — сообщается на сайте Кремля. Путин назначил ответственным премьер-министра РФ Михаила Мишустина и поручил ему подготовить доклад до 1 октября.

Путин пообещал рассмотреть возможность досрочного выхода на пенсию для многодетных отцов на встрече с семьями, награжденными орденом «Родительская слава». С такой инициативой к нему обратилась одна из семей. Сейчас право досрочного выхода на пенсию есть только у многодетных матерей.