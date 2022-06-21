Как сообщает издание, в мае Китай импортировал из России рекордное количество сырой нефти Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

Западные стратеги настолько дальновидны, что усилили своих непосредственных соперников — Россию и Китай. Так считают читатели болгарской газеты «Факти», отмечая, что экономика России оказалось непобедимой.

Как сообщает издание, в мае Китай импортировал из России рекордное количество сырой нефти. Они пишут, что импорт российской нефти в Китае подскочил на 55% и по итогу Россия обогнала Саудовскую Аравию в качестве основного поставщика.

«Забили в свои же ворота», — отмечает читатель издания. «Великие Западные стратеги настолько дальновидны, что усилили своего военного соперника Россию, своего экономического соперника Китай и забили в свои ворота», — присоединяется второй.

Всего на сегодня, по данным китайской таможни, в прошлом месяце импорт российской нефти в Китай достиг почти 8,42 млн тонн. Это составляет около 1,98 млн баррелей в сутки. А еще в апреле Китай импортировал из России в среднем 1,59 млн баррелей черного золота в день.

Санкции против России ввели США, страны Евросоюза, Канада и другие государства в связи с началом специальной операции на Украине. Российская сторона помогает Донбассу, а также проводит демилитаризацию и денацификацию Украины.