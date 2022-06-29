В Калининграде нашли способ сохранить поставки газа в регион

Увеличение поставок «Газпрома» решит вопрос с лимитами по снабжению газом Калининграда. Об этом рассказал губернатор региона Антон Алиханов.
«Решился вопрос с дополнительными лимитами по снабжению региона газом. По ранее согласованному с „Газпромом“ списку приоритетных проектов нам должны дополнительно увеличить объемы поставок газа в регион, и это решит проблему», — сказал Алиханов в видеообращении, опубликованном в его telegram-канале.
Ранее в Литве заявили о прекращении железнодорожного транзита санкционных товаров в Калининградскую область. После этого хорватский журналист Антун Роша предупреждал, что литовские власти могут попытаться перекрыть поставки газа в регион. Евросоюз, США, а также ряд других государств ввели против России жесткие санкции из-за начала вынужденной спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины.
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