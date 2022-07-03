Австралия введет санкции против 16 россиян и запретит ввоз золота

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Екатеринбургский завод по обработке цветных металлов. Свердловская область, Верхняя Пышма, оцм, золото, золоты слитки
Энтони Альбанезе: Австралия запретит импорт золота из РФ Фото:
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Санкции против России вообще и Урала в частности

Австралия введет санкции против 16 российских министров и олигархов, а также запретит ввоз российского золота. Об этом заявил премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе.

«Австралия введет санкции и запретит поездки еще для 16 российских министров и олигархов. Общее число россиян, попавших под санкции Австралии, достигнет 843 человек», — пишет Reuters.

Также страна запретит импорт российского золота. Премьер Австралии пообещал передать Украине 14 бронетранспортеров и 20 автомобилей Bushmaster.

Страны ЕС, США и другие государства начали вводить санкции против РФ после начала спецоперации на Украине. Как заявлял президент РФ Владимир Путин, они санкционное давление на Россию продолжается с начала 2000-х годов, оно направлено против обычных россиян.

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Австралия введет санкции против 16 российских министров и олигархов, а также запретит ввоз российского золота. Об этом заявил премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе. «Австралия введет санкции и запретит поездки еще для 16 российских министров и олигархов. Общее число россиян, попавших под санкции Австралии, достигнет 843 человек», — пишет Reuters. Также страна запретит импорт российского золота. Премьер Австралии пообещал передать Украине 14 бронетранспортеров и 20 автомобилей Bushmaster. Страны ЕС, США и другие государства начали вводить санкции против РФ после начала спецоперации на Украине. Как заявлял президент РФ Владимир Путин, они санкционное давление на Россию продолжается с начала 2000-х годов, оно направлено против обычных россиян.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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