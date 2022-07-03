Австралия введет санкции против 16 россиян и запретит ввоз золота

03 июля 2022 в 21:27 Размер текста - 17 +

Энтони Альбанезе: Австралия запретит импорт золота из РФ Фото: Анна Майорова © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Австралия введет санкции против 16 российских министров и олигархов, а также запретит ввоз российского золота. Об этом заявил премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе. «Австралия введет санкции и запретит поездки еще для 16 российских министров и олигархов. Общее число россиян, попавших под санкции Австралии, достигнет 843 человек», — пишет Reuters. Также страна запретит импорт российского золота. Премьер Австралии пообещал передать Украине 14 бронетранспортеров и 20 автомобилей Bushmaster. Страны ЕС, США и другие государства начали вводить санкции против РФ после начала спецоперации на Украине. Как заявлял президент РФ Владимир Путин, они санкционное давление на Россию продолжается с начала 2000-х годов, оно направлено против обычных россиян. Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

Австралия введет санкции против 16 российских министров и олигархов, а также запретит ввоз российского золота. Об этом заявил премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе. «Австралия введет санкции и запретит поездки еще для 16 российских министров и олигархов. Общее число россиян, попавших под санкции Австралии, достигнет 843 человек», — пишет Reuters. Также страна запретит импорт российского золота. Премьер Австралии пообещал передать Украине 14 бронетранспортеров и 20 автомобилей Bushmaster. Страны ЕС, США и другие государства начали вводить санкции против РФ после начала спецоперации на Украине. Как заявлял президент РФ Владимир Путин, они санкционное давление на Россию продолжается с начала 2000-х годов, оно направлено против обычных россиян.