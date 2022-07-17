Запад поставил Зеленскому ультиматум по Донбассу

Владимир Зеленский может лишиться финансирования в случае, если ВСУ потеряют контроль над Славянском, сообщил Рогов Фото: Официальный сайт президента Украины

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Западные кураторы предупредили президента Украины Владимира Зеленского о том, что они перестанут финансировать страну в случае, если ВСУ потеряют контроль над городом Славянск в Донецкой народной республике. Об этом заявил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.

«По имеющейся у меня информации, на заседании Совета национальной безопасности и обороны Украины у Зеленского обсуждалась критическая ситуация, по которой они получили ультиматум от своих британских и американских кураторов, что в случае потери Славянска военное финансирование режима будет прекращено», — сообщил Рогов. Его слова передает РИА «Новости».

Как сообщил Рогов, украинские войска неминуемо потеряют контроль над Славянском. «При том, что они сейчас берут в заложники детские учреждения, и массу других гадостей творят, они понимают, что удержаться они там не смогут», — отметил Рогов.

Вооруженные силы России установили контроль над Херсонской и приазовской частью Запорожской областей в ходе специальной операции на Украине. Первый заместитель Института стратегических исследований и прогнозов (ИСИП) РУДН Никита Данюк отмечал, что указ президента РФ Владимира Путина об упрощении получения российского гражданства для жителей этих регионов является важным сигналом для русскоязычного населения Украины, передает РАПСИ.

Позже стало известно, что украинские националисты захватили детский приют в Славянске и взяли в заложники детей и воспитателей. Помощник министра внутренних дел ЛНР также отмечал, что ВСУ насильно эвакуируют людей из подконтрольных им Краматорского и Славянского районов Донецкой народной республики.

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