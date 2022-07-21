Кива: Зеленскому не выгодно подписание в Турции договора по зерну

Украинскому лидеру Владимиру Зеленскому и его приближенным не выгодно подписание в Стамбуле договора «по зерновому вопросу», поскольку контрабанда пшеницы налажена по Дунаю из порта Рени. Об этом заявил экс-депутат Верховной Рады Украины Илья Кива в своем telegram-канале.
«[Президенту Украины Владимиру] Зеленскому и его команде не выгодно подписание в Турции договора-обязательства по безопасному функционированию экспортных маршрутов в Черном море. Сегодня хорошо налажено воровство и контрабанда зерна баржами по Дунаю из порта Рени, которая приносит приличные барыши», — написал Кива.
По его мнению, Киев не заинтересован в подписании договора «по зерновому вопросу». Он считает, что за этим стоит Запад. «Будут они резать курицу несущую золотые яйца… Все истерия и обвинения в создании Россией мирового голода — очередное шоу лицедея и его западных кураторов!», — уверен он.
Ранее сообщалось, что подписание итогового документа «по зерновому вопросу» пройдет 22 июля в Стамбуле. Известно, что в церемонии примут участие президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и генсек ООН Антониу Гутерреш. Об этом сообщил турецкий новостной канал TRT Haber.
Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU.
Украинскому лидеру Владимиру Зеленскому и его приближенным не выгодно подписание в Стамбуле договора «по зерновому вопросу», поскольку контрабанда пшеницы налажена по Дунаю из порта Рени. Об этом заявил экс-депутат Верховной Рады Украины Илья Кива в своем telegram-канале. «[Президенту Украины Владимиру] Зеленскому и его команде не выгодно подписание в Турции договора-обязательства по безопасному функционированию экспортных маршрутов в Черном море. Сегодня хорошо налажено воровство и контрабанда зерна баржами по Дунаю из порта Рени, которая приносит приличные барыши», — написал Кива. По его мнению, Киев не заинтересован в подписании договора «по зерновому вопросу». Он считает, что за этим стоит Запад. «Будут они резать курицу несущую золотые яйца… Все истерия и обвинения в создании Россией мирового голода — очередное шоу лицедея и его западных кураторов!», — уверен он. Ранее сообщалось, что подписание итогового документа «по зерновому вопросу» пройдет 22 июля в Стамбуле. Известно, что в церемонии примут участие президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и генсек ООН Антониу Гутерреш. Об этом сообщил турецкий новостной канал TRT Haber.