TRT: документ по «зерновой проблеме» подпишут в Стамбуле

Подписание итогового документа по «зерновой проблеме» пройдет 22 июля в Стамбуле, в церемонии примут участие президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и генсек ООН Антониу Гутерреш. Об этом сообщил турецкий новостной канал TRT Haber.
«С участием украинской и российской сторон церемония подписания соглашения об отгрузке зерна, в которой примут участие президент Реджеп Тайип Эрдоган и Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, состоится завтра [22 июля] в 16.30 в офисе Dolmabahçe [Долмабахче]», — говорится в сообщении. Отмечается, что документ будет подписан в присутствии президента республики Эрдогана и генсека ООН Гутерриша.
Ранее на встрече по «зерновой проблеме» в Турции была достигнута договоренность о создании координационного центра в Стамбуле. Переговоры делегаций России, Турции, Украины и ООН проходили в закрытом режиме. Президент России Владимир Путин поблагодарил Турцию за помощь в решении зернового вопроса. Он отметил, что страна сделала многое, чтобы достичь договоренности по вывозу украинского зерна.
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Подписание итогового документа по «зерновой проблеме» пройдет 22 июля в Стамбуле, в церемонии примут участие президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и генсек ООН Антониу Гутерреш. Об этом сообщил турецкий новостной канал TRT Haber. «С участием украинской и российской сторон церемония подписания соглашения об отгрузке зерна, в которой примут участие президент Реджеп Тайип Эрдоган и Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, состоится завтра [22 июля] в 16.30 в офисе Dolmabahçe [Долмабахче]», — говорится в сообщении. Отмечается, что документ будет подписан в присутствии президента республики Эрдогана и генсека ООН Гутерриша. Ранее на встрече по «зерновой проблеме» в Турции была достигнута договоренность о создании координационного центра в Стамбуле. Переговоры делегаций России, Турции, Украины и ООН проходили в закрытом режиме. Президент России Владимир Путин поблагодарил Турцию за помощь в решении зернового вопроса. Он отметил, что страна сделала многое, чтобы достичь договоренности по вывозу украинского зерна.