ЦБ на полгода продлил ограничения на снятие валюты

Центробанк РФ продлил ограничения, которые действуют с марта этого года и касаются снятия валюты. Запрет на снятие наличной валюты в России продлится до марта следующего года.
«До 9 марта 2023 года остаются в силе ограничения на покупку иностранной валюты: банки могут продавать гражданам только евро и доллары США, поступившие в их кассы после 9 апреля 2022 года. Банк России вынужден сохранять ограничения в связи с действующими против России санкциями, которые запрещают российским финансовым институтам приобретать наличную валюту западных стран», — говорится на официальном сайте регулятора.
Западные страны заморозили валютные резервы России из-за спецоперации на Украине, которая началась 24 февраля. В ответ на это в РФ были введены ограничения на движение капитала, запрет на продажу ценных бумаг иностранными инвесторами и запрет на вывод ими средств из российской финансовой системы. Ограничения коснулись и снятия наличной валюты иностранных государств.
Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «URA.RU»
Центробанк РФ продлил ограничения, которые действуют с марта этого года и касаются снятия валюты. Запрет на снятие наличной валюты в России продлится до марта следующего года. «До 9 марта 2023 года остаются в силе ограничения на покупку иностранной валюты: банки могут продавать гражданам только евро и доллары США, поступившие в их кассы после 9 апреля 2022 года. Банк России вынужден сохранять ограничения в связи с действующими против России санкциями, которые запрещают российским финансовым институтам приобретать наличную валюту западных стран», — говорится на официальном сайте регулятора. Западные страны заморозили валютные резервы России из-за спецоперации на Украине, которая началась 24 февраля. В ответ на это в РФ были введены ограничения на движение капитала, запрет на продажу ценных бумаг иностранными инвесторами и запрет на вывод ими средств из российской финансовой системы. Ограничения коснулись и снятия наличной валюты иностранных государств.