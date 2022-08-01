ЦБ на полгода продлил ограничения на снятие валюты

01 августа 2022 в 14:25 Размер текста - 17 +

ЦБ продлил запрет на снятие долларов и евро до марта следующего года Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Центробанк РФ продлил ограничения, которые действуют с марта этого года и касаются снятия валюты. Запрет на снятие наличной валюты в России продлится до марта следующего года. «До 9 марта 2023 года остаются в силе ограничения на покупку иностранной валюты: банки могут продавать гражданам только евро и доллары США, поступившие в их кассы после 9 апреля 2022 года. Банк России вынужден сохранять ограничения в связи с действующими против России санкциями, которые запрещают российским финансовым институтам приобретать наличную валюту западных стран», — говорится на официальном сайте регулятора. Западные страны заморозили валютные резервы России из-за спецоперации на Украине, которая началась 24 февраля. В ответ на это в РФ были введены ограничения на движение капитала, запрет на продажу ценных бумаг иностранными инвесторами и запрет на вывод ими средств из российской финансовой системы. Ограничения коснулись и снятия наличной валюты иностранных государств.

Центробанк РФ продлил ограничения, которые действуют с марта этого года и касаются снятия валюты. Запрет на снятие наличной валюты в России продлится до марта следующего года. «До 9 марта 2023 года остаются в силе ограничения на покупку иностранной валюты: банки могут продавать гражданам только евро и доллары США, поступившие в их кассы после 9 апреля 2022 года. Банк России вынужден сохранять ограничения в связи с действующими против России санкциями, которые запрещают российским финансовым институтам приобретать наличную валюту западных стран», — говорится на официальном сайте регулятора. Западные страны заморозили валютные резервы России из-за спецоперации на Украине, которая началась 24 февраля. В ответ на это в РФ были введены ограничения на движение капитала, запрет на продажу ценных бумаг иностранными инвесторами и запрет на вывод ими средств из российской финансовой системы. Ограничения коснулись и снятия наличной валюты иностранных государств.